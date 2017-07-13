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    «Кротоне» начал переговоры с «Зенитом» по Маурисио

    Полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в итальянский чемпионат. В его услугах заинтересован клуб «Кротоне», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Итальянская сторона уже вступила в переговоры с «Зенитом» относительно перехода 28-летнего бразильца.

    Известно, что новый главный тренер российского клуба Роберто Манчини не рассчитывает на Маурисио. Футболист уже ведет переговоры с клубом о расторжении своего контракта.

    Напомним, что Маурисио перешел в «Зенит» в 2016 году. С того момента он провел за клуб 42 официальных матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 07:15
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2017, 09:20

      все таки серия А это не Терек или Зенит

      3
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      ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 > Garrincha58 13 июля 2017, 09:53

      Бесспорно!!!

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