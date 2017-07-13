«Кротоне» начал переговоры с «Зенитом» по Маурисио

Полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в итальянский чемпионат. В его услугах заинтересован клуб «Кротоне», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Итальянская сторона уже вступила в переговоры с «Зенитом» относительно перехода 28-летнего бразильца.

Известно, что новый главный тренер российского клуба Роберто Манчини не рассчитывает на Маурисио. Футболист уже ведет переговоры с клубом о расторжении своего контракта.

Напомним, что Маурисио перешел в «Зенит» в 2016 году. С того момента он провел за клуб 42 официальных матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.