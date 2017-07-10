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  • Кержаков: «Только в 2008 году футболисты сборной России были похожи на хороших европейских игроков»

Кержаков: «Только в 2008 году футболисты сборной России были похожи на хороших европейских игроков»

10 июля 2017, 23:31
9

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о непопулярности российских игроков за границей.

«Думаю, просто нет спроса на наших игроков. Сейчас амбиции российских футболистов не совпадают с запросами иностранных клубов. Получается, ты играешь здесь в команде из первой двойки и думаешь, что должен поехать в Англию, Германию, Испанию и выступать в команде не ниже третьего места. Это же неправильно. Наверное, только в 2008 году ребята из сборной, выигравшей бронзовые медали, были по уровню похожи на хороших европейских игроков.

Я знаю несколько примеров, когда человек приходил и менялся с появлением большого количества денег. Грубо говоря, раньше летал экономом, а теперь в привычку вошло летать только на частных самолетах. Наверное, из-за этого что-то в голове меняется. Ты должен понимать, чего ты хочешь от себя. Роналду деньги не мешают, но Роналду — это Роналду. У ребят стимул должен быть в голове — стремление быть лучшими, стремление побеждать.

Что простимулирует Кокорина? У него же был неплохой сезон в «Динамо» — ведь он может это делать. Не знаю, почему у него не получается так в «Зените». Я жду. Помню, как он забил первый гол в «Динамо» в первом официальном матче, мы тогда с «Сатурном» играли. Все тренеры, с которыми он работал, пытаются извлечь максимум из его огромных возможностей и огромного таланта. И я прекрасно знаю, что он и хочет этого, и переживает из-за происходящего. Нужно как-то перебороть ситуацию — Смолов же переборол.

Уровень игроков в России упал. Кто-нибудь скажет мне, что какого-то нашего футболиста звали в «Сток Сити», «Сельту» или другой крепкий клуб Европы? Ну, может быть, Кокорина, Смолова — двух игроков. Мы встречаемся на Евро с Уэльсом – и кто там играет из чемпионата Уэльса? У них все играют в АПЛ. Где чемпионат Англии, а где чемпионат России. Ты выходишь в Англии играть чуть ли не каждые три дня, выходишь против лучших футболистов мира. Примерно то же самое в Испании, Германии. Они же там растут. Разрыв между Англией и Россией в том, что там играют лучшие футболисты мира, а здесь не играют», — сказал Кержаков в эфире передачи «OFFSIDE».

Ранее бывший игрок «Зенита» прокомментировал выступление питерцев в РФПЛ-2016/17.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Смолов Федор Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (9)
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insider_retro
1499719523
Как в стихотворении "...смешались в кучу кони, люди..." Так и у Александра замес пошёл про всё - рыба, плохой газон Крестовского, непрофессионализм игроков.... Или интервью стали чаще брать, или болтать много стал.... Сам-то он чем отличается от обличённых российских игроков, на которых нет спроса?....
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alex1951
1499719716
Америку открыл....
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Nesterenko
1499732558
Может быть и Кокорин себя переборит. Спрос на российских игроков будет, когда будут результаты на европейской арене. Никому не интересны супер рекорды Акинфеева в РФПЛ например, или бомбардирство Смолова.
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paracetamol
1499753320
Саша прав. Ушли питерских ребят и сборная превратилась в сбродную.
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Dmitriy 71
1499766423
Самая лучшая сборная была при Романцеве, хотя и ничего не выиграла. Вот тогда, когда игроки не были зажравшимися ПИДОРАМИ, ира была. Да и команды играли интереснее.
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