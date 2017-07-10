Кержаков: «На третье место «Зенита», возможно, повлияло качество газона «Крестовского»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире программы «OFFSIDE» поделился мнением о причинах, по которым питерский клуб завершил выступление в РФПЛ-2016/17 на третьем месте.

«Не хочу лезть в тренерские вопросы, но в какой-то момент можно было дать отдохнуть ребятам, которые провели много матчей. Были игры, когда можно было провести ротацию. Но сейчас просто говорить, что нужно было делать вот так, а если бы тогда проводили больше ротации, может, не заняли бы и третье место.

Как дома грозненцам проиграли (0:1 в матче 27 тура – прим. «Бомбардира»)? Вот так и проиграли. Защищаться на таком поле, на котором мы играли, намного проще, чем атаковать. Это было ужасное поле. И в итоге качество газона «Крестовского», возможно, повлияло на то, что «Зенит« стал третьим, а не вторым.

Не стал бы преувеличивать значение ухода Витселя (в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​). Думаю, больше команда зависела не от него, а от Гарая. Когда был Гарай, не надо было ломать голову над тем, кого ставить в центр обороны. Одна позиция была занята им, и ты прекрасно знал, что от него соперник не убежит, хотя по скорости Эсекьель был один из самых нерезких футболистов. Но он за счет выбора позиции и умения читать игру всегда был на полшага впереди», — сказал Кержаков в эфире программы «OFFSIDE».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Кержакова могут оштрафовать за браконьерство.