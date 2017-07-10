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  • Кержаков: «На третье место «Зенита», возможно, повлияло качество газона «Крестовского»

Кержаков: «На третье место «Зенита», возможно, повлияло качество газона «Крестовского»

10 июля 2017, 22:43
18

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире программы «OFFSIDE» поделился мнением о причинах, по которым питерский клуб завершил выступление в РФПЛ-2016/17 на третьем месте.

«Не хочу лезть в тренерские вопросы, но в какой-то момент можно было дать отдохнуть ребятам, которые провели много матчей. Были игры, когда можно было провести ротацию. Но сейчас просто говорить, что нужно было делать вот так, а если бы тогда проводили больше ротации, может, не заняли бы и третье место.

Как дома грозненцам проиграли (0:1 в матче 27 тура – прим. «Бомбардира»)? Вот так и проиграли. Защищаться на таком поле, на котором мы играли, намного проще, чем атаковать. Это было ужасное поле. И в итоге качество газона «Крестовского», возможно, повлияло на то, что «Зенит« стал третьим, а не вторым.

Не стал бы преувеличивать значение ухода Витселя (в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​). Думаю, больше команда зависела не от него, а от Гарая. Когда был Гарай, не надо было ломать голову над тем, кого ставить в центр обороны. Одна позиция была занята им, и ты прекрасно знал, что от него соперник не убежит, хотя по скорости Эсекьель был один из самых нерезких футболистов. Но он за счет выбора позиции и умения читать игру всегда был на полшага впереди», — сказал Кержаков в эфире программы «OFFSIDE».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Кержакова могут оштрафовать за браконьерство.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Зенит Кержаков Александр
Комментарии (18)
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RedWhiteFans2
1499716602
Лососем надо было кормить таджиков которые строили Крестовский, а не дошираком.
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alexfilatov
1499716704
Дааа, на газон пинять очень удобно...
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bset
1499717487
Защищаться проще, чем атаковать. Тогда почему у Терека получилось атаковать, а у Зенита защищаться нет? В ту же степь потянуло... Перестаешь ты нравиться после таких... Мы думали, что единственный нытик покинул Зенит...
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insider_retro
1499718160
Поле ужасное, состав без ротации, защита без Гарая, а самое главное нападение без Кержакова...
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Tostao
1499721104
О, новая отмаза! И как её не учли эксперты и аналитики? Все погрязи в тактических разборах, а "слона" то и не приметили!
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Nesterenko
1499732147
Ну плохое поля на Крестовском это уже проблемы Газпрома, поэтому пусть сами на себя и обижаются.
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Дядя Серёжа
1499738844
А сколько игр они провели на Крестовском?
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Копытин
1499741833
Бла-бла-бла. А играть не пробовали?
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Диктор
1499744036
Не поле-а качество игры вашей команды повлияло на результат.
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okolofutbola
1499846899
Я скажу коротко:помешали вам свои яйца,ибо танцоры вы не очень.
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