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    Кержаков: «На третье место «Зенита», возможно, повлияло качество газона «Крестовского»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире программы «OFFSIDE» поделился мнением о причинах, по которым питерский клуб завершил выступление в РФПЛ-2016/17 на третьем месте.

    «Не хочу лезть в тренерские вопросы, но в какой-то момент можно было дать отдохнуть ребятам, которые провели много матчей. Были игры, когда можно было провести ротацию. Но сейчас просто говорить, что нужно было делать вот так, а если бы тогда проводили больше ротации, может, не заняли бы и третье место.

    Как дома грозненцам проиграли (0:1 в матче 27 тура – прим. «Бомбардира»)? Вот так и проиграли. Защищаться на таком поле, на котором мы играли, намного проще, чем атаковать. Это было ужасное поле. И в итоге качество газона «Крестовского», возможно, повлияло на то, что «Зенит« стал третьим, а не вторым.

    Не стал бы преувеличивать значение ухода Витселя (в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​). Думаю, больше команда зависела не от него, а от Гарая. Когда был Гарай, не надо было ломать голову над тем, кого ставить в центр обороны. Одна позиция была занята им, и ты прекрасно знал, что от него соперник не убежит, хотя по скорости Эсекьель был один из самых нерезких футболистов. Но он за счет выбора позиции и умения читать игру всегда был на полшага впереди», — сказал Кержаков в эфире программы «OFFSIDE».

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Кержакова могут оштрафовать за браконьерство.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 22:43
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 12 июля 2017, 11:08

      Я скажу коротко:помешали вам свои яйца,ибо танцоры вы не очень.

      1
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 11 июля 2017, 12:17

      Чушь собачья! Смотрел все матчи Зенита прошлого сезона - даже в половине игр не продемонстрировали того, что могли. Ты еще на унылую морду Луческу на бровке кивни... Биться надо за СТРЕЛКУ, честь города и все будет ХО-РО-ШО.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 06:33

      Не поле-а качество игры вашей команды повлияло на результат.

      1
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      Рейтинг: +235

      Копытин 11 июля 2017, 05:57

      Бла-бла-бла. А играть не пробовали?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 11 июля 2017, 05:21

      И цвет травы там не такой, и света на стадионе мало, и небо над ним не такое, да и воздух кто-то испортил свои бесконечным пиздежем

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:07

      А сколько игр они провели на Крестовском?

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Дядя Серёжа 11 июля 2017, 08:02

      Два и оба со скандалом.. В первом Павлюченко чуть судью не проглотил в приступе ярости, а во втором абреки из Грозного не стали ждать, когда судья поможет Зениту, и подарили золото Спартаку..

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 11 июля 2017, 04:55

      Все об одном и то том же - кто или что виноваты?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 июля 2017, 03:15

      Ну плохое поля на Крестовском это уже проблемы Газпрома, поэтому пусть сами на себя и обижаются.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 июля 2017, 00:11

      О, новая отмаза! И как её не учли эксперты и аналитики? Все погрязи в тактических разборах, а "слона" то и не приметили!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 23:22

      Поле ужасное, состав без ротации, защита без Гарая, а самое главное нападение без Кержакова...

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