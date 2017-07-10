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    Кержакова могут оштрафовать за ловлю лосося в Карелии

    Вчера экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков опубликовал в инстаграме фотографию с четырьмя лососями, которых поймал в Онежском озере. «Рука-лосось», – подписал снимок россиянин. Отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку в связи с возможным случаем браконьерства.

    «Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области – то в соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озерного запрещена. Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов по статье 8.37 КоАП РФ наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий ловли.

    Кроме того, должен посчитаться ущерб, причиненный водно-биологическим ресурсам. Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб.

    Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать, – сказал представитель Росрыболовства по Карелии в интервью КарелInform.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.07.2017 19:10
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    Комментарии31
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 июля 2017, 10:01

      Дебил)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 11 июля 2017, 06:17

      Да кому нужна эта сраная рыба,уже не знают про что написать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2017, 03:05

      Да Сане эту рыбку только дали подержать в руках, для фото...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 июля 2017, 00:12

      Красота!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 10 июля 2017, 22:32

      вы блин такие смешные.... он её давно уже съел.... и потом как докажете что рыба от туда.....

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 июля 2017, 22:14

      чего спрашивать то ? подписано же рыбалка, карелия

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 10 июля 2017, 21:42

      В отказ надо идти. Типо фотка старая.

      1
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      Рейтинг: +900

      Krics 10 июля 2017, 21:42

      Санёк спалился?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 июля 2017, 21:33

      Санек держись мы с тобой!

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 июля 2017, 21:06

      А больше не о чем поговорить ?

      3
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