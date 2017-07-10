Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержакова могут оштрафовать за ловлю лосося в Карелии

10 июля 2017, 19:10
30

Вчера экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков опубликовал в инстаграме фотографию с четырьмя лососями, которых поймал в Онежском озере. «Рука-лосось», – подписал снимок россиянин. Отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку в связи с возможным случаем браконьерства.

«Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области – то в соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озерного запрещена. Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов по статье 8.37 КоАП РФ наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий ловли.

Кроме того, должен посчитаться ущерб, причиненный водно-биологическим ресурсам. Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб.

Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать, – сказал представитель Росрыболовства по Карелии в интервью КарелInform.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Россия Кержаков Александр
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rerih
1499703538
В футболе то ловить нечего...хотя бы здесь оторваться)))
Ответить
aurora5858
1499703860
Штраф должен быть по 5 тысяч евро за голову.
Ответить
RedWhiteFans2
1499704355
Поймал, на свою жопу - приключения. Дешевле будет икры чёрной купить, если ущерб водным ресурсам составит ВВП Кот-де - Вуара.
Ответить
Alek7183
1499704518
Не ну если за дело, почему нет. Закон для всех.
Ответить
insider_retro
1499704741
Неее... Скорее всего поймал на Камчатке или Сахалине, а на озеро приехал сфоткаться.... И геолокация тут ни причём....
Ответить
dok66
1499704963
Немного даже завидую ! Красавцы лососи ! Респект . Все остальное - лабуда !
Ответить
VITOLD37
1499708646
И как я жил без этой информации?
Ответить
Gullit 76
1499708836
От души посмеялся!Саша скажет что в ванной у него такие водятся.
Ответить
zenitforever2015
1499709979
А больше не о чем поговорить ?
Ответить
Protosser
1499756517
Дебил)
Ответить
Главные новости
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
3
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
31
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
16
Все новости
Все новости
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
16
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+