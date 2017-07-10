Кержакова могут оштрафовать за ловлю лосося в Карелии

Вчера экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков опубликовал в инстаграме фотографию с четырьмя лососями, которых поймал в Онежском озере. «Рука-лосось», – подписал снимок россиянин. Отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку в связи с возможным случаем браконьерства.

«Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области – то в соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озерного запрещена. Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов по статье 8.37 КоАП РФ наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий ловли.

Кроме того, должен посчитаться ущерб, причиненный водно-биологическим ресурсам. Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб.

Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать, – сказал представитель Росрыболовства по Карелии в интервью КарелInform.