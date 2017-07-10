Кассано подписал контракт с «Вероной»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано стал игроком «Вероны». Соглашение 34-летнего футболиста с новичком Серии А рассчитано на один год. Футболист перешел в статусе свободного агента и будет играть под 99 номером.

Последние два года Кассано был связан контрактом с «Сампдорией». В минувшем сезоне итальянец не выходил на поле из-за конфликта с руководством клуба. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Кальяри».

За 18 лет профессиональной карьеры форвард выступал также за «Бари», «Рому», «Милан», «Интер» и «Парму».