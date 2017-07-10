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    Кассано подписал контракт с «Вероной»

    Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано стал игроком «Вероны». Соглашение 34-летнего футболиста с новичком Серии А рассчитано на один год. Футболист перешел в статусе свободного агента и будет играть под 99 номером.

    Последние два года Кассано был связан контрактом с «Сампдорией». В минувшем сезоне итальянец не выходил на поле из-за конфликта с руководством клуба. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Кальяри».

    За 18 лет профессиональной карьеры форвард выступал также за «Бари», «Рому», «Милан», «Интер» и «Парму».

    Источник: Twitter

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    10.07.2017 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 июля 2017, 21:44

      Хороший нап...думаю если играть будет то 10-15голов за сезон сделает

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