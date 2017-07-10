Хави Гарсия: «Зенит» без Лиги Чемпионов в течение двух лет – это провал»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о своей карьере в российском клубе.

– Следующий сезон станет для вас четвертым в «Зените». Сможет ли команда стать чемпионом спустя два года?

– В клуб вкладываются большие деньги. Мы должны стать чемпионами любой ценой.

– Подходит ли Роберто Манчини для этой цели?

– Он тренер-победитель, имеет большой опыт. Чемпионат России – непростой турнир.

– «Зенит» два года не выходил в Лигу чемпионов. Это разочарование?

– Это провал. Команда должна измениться, чтобы заиграть на новом уровне.

Ранее испанец сказал, что при Манчини будет играть на позиции защитника.