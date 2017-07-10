Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хави Гарсия: «Зенит» без Лиги Чемпионов в течение двух лет – это провал»

Хави Гарсия: «Зенит» без Лиги Чемпионов в течение двух лет – это провал»

10 июля 2017, 21:09
3

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о своей карьере в российском клубе.

– Следующий сезон станет для вас четвертым в «Зените». Сможет ли команда стать чемпионом спустя два года?

– В клуб вкладываются большие деньги. Мы должны стать чемпионами любой ценой.

– Подходит ли Роберто Манчини для этой цели?

– Он тренер-победитель, имеет большой опыт. Чемпионат России – непростой турнир.

– «Зенит» два года не выходил в Лигу чемпионов. Это разочарование?

– Это провал. Команда должна измениться, чтобы заиграть на новом уровне.

Ранее испанец сказал, что при Манчини будет играть на позиции защитника.

Источник: Record
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neofizer
1499714912
это норма.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1499717204
Что-то мне кажется не его позиция центрального защитника. Он достаточно грязноватый игрок, часто и достаточно жёстко фолит. Такой игрок опасен для своей же команды с точки зрения получения в свои ворота большого количества пенальти и опасных штрафных. В опорной зоне частые фолы - норма, а вот у своих ворот это плохо
Ответить
Диктор
1499746093
Просто отстой.
Ответить
Главные новости
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
4
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
31
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
Все новости
Все новости
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
16
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+