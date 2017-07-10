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    Хави Гарсия: «Зенит» без Лиги Чемпионов в течение двух лет – это провал»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о своей карьере в российском клубе.

    – Следующий сезон станет для вас четвертым в «Зените». Сможет ли команда стать чемпионом спустя два года?

    – В клуб вкладываются большие деньги. Мы должны стать чемпионами любой ценой.

    – Подходит ли Роберто Манчини для этой цели?

    – Он тренер-победитель, имеет большой опыт. Чемпионат России – непростой турнир.

    – «Зенит» два года не выходил в Лигу чемпионов. Это разочарование?

    – Это провал. Команда должна измениться, чтобы заиграть на новом уровне.

    Ранее испанец сказал, что при Манчини будет играть на позиции защитника.

    Источник: Record

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    10.07.2017 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 07:08

      Просто отстой.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 23:06

      Что-то мне кажется не его позиция центрального защитника. Он достаточно грязноватый игрок, часто и достаточно жёстко фолит. Такой игрок опасен для своей же команды с точки зрения получения в свои ворота большого количества пенальти и опасных штрафных. В опорной зоне частые фолы - норма, а вот у своих ворот это плохо

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 июля 2017, 22:28

      это норма.

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