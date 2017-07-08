Хави Гарсия: «Манчини видит меня центральным защитником. На этой позиции я чувствую себя комфортно»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия сообщил о смене позиции под руководством нового тренера питерцев Роберто Манчини.

«Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбэком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот «Зенит», что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать «золото» РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе. Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы», – сказал 30-летний испанец.

Гарсия пополнил состав «Зенита» в июле 2014 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 16,8 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок принял участие в 31 матче всех турниров, забив один гол.

О назначении Манчини на должность главного тренера клуб объявил 1 июня.