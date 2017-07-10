«Челси» может предложить контракт Обамеянгу

«Челси» может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. После того как нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку предпочел лондонцам «Манчестер Юнайтед», синие обратили взгляд на других атакующих игроков на трансферном рынке. Отмечается, что габонец, находящийся в сфере интересов «пенсионеров», готов покинуть Бундеслигу.

В настоящее время агенты 28-летнего игрока находятся в Италии на переговорах с «Миланом», однако предложение «россонери» по контракту в размере 8 миллионов евро в год значительно ниже требований Обамеянга, который хочет зарабатывать 12 миллионов.

«Челси» в свою очередь имеет возможность удовлетворить финансовые запросы футболиста. Кроме того, лондонцы могут предложить форварду выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.