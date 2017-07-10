«Челси» может предложить контракт Обамеянгу

не меняя макаронно автобусной тактики резюмировать можно следующее:
приглашается юнит с эффективностью мягко говоря меньшей чем у косты;
насколько войдет в епл неизвестно; в процессе эволюции по 2017 - 2018 сезона возможна трансформация к следующему : азара поставят скорее впереди о-я,
чем сзади-сбоку, остальные 2 напа (формальных ) уступают в скорости , хотя и меньше ростом , вот блин вам задачка , короче , подводя под знаменатель - трансфер довольно таки сомнительный , уж если в епл - то , исходя из зрелищности - либо в тотенхэм либо прости госп де брюйне голевых не добирает -в мансити.
«Челси» может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. После того как нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку предпочел лондонцам «Манчестер Юнайтед», синие обратили взгляд на других атакующих игроков на трансферном рынке. Отмечается, что габонец, находящийся в сфере интересов «пенсионеров», готов покинуть Бундеслигу.
В настоящее время агенты 28-летнего игрока находятся в Италии на переговорах с «Миланом», однако предложение «россонери» по контракту в размере 8 миллионов евро в год значительно ниже требований Обамеянга, который хочет зарабатывать 12 миллионов.
«Челси» в свою очередь имеет возможность удовлетворить финансовые запросы футболиста. Кроме того, лондонцы могут предложить форварду выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.