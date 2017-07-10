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    «Челси» может предложить контракт Обамеянгу

    «Челси» может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. После того как нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку предпочел лондонцам «Манчестер Юнайтед», синие обратили взгляд на других атакующих игроков на трансферном рынке. Отмечается, что габонец, находящийся в сфере интересов «пенсионеров», готов покинуть Бундеслигу.

    В настоящее время агенты 28-летнего игрока находятся в Италии на переговорах с «Миланом», однако предложение «россонери» по контракту в размере 8 миллионов евро в год значительно ниже требований Обамеянга, который хочет зарабатывать 12 миллионов.

    «Челси» в свою очередь имеет возможность удовлетворить финансовые запросы футболиста. Кроме того, лондонцы могут предложить форварду выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Источник: Tribalfootball

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    10.07.2017 13:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 10 июля 2017, 21:24

      не меняя макаронно автобусной тактики резюмировать можно следующее:
      приглашается юнит с эффективностью мягко говоря меньшей чем у косты;
      насколько войдет в епл неизвестно; в процессе эволюции по 2017 - 2018 сезона возможна трансформация к следующему : азара поставят скорее впереди о-я,
      чем сзади-сбоку, остальные 2 напа (формальных ) уступают в скорости , хотя и меньше ростом , вот блин вам задачка , короче , подводя под знаменатель - трансфер довольно таки сомнительный , уж если в епл - то , исходя из зрелищности - либо в тотенхэм либо прости госп де брюйне голевых не добирает -в мансити.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 июля 2017, 19:25

      Лучше и Обамеянга и Морату

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 июля 2017, 15:01

      Морату лучше бы взяли)

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > pzdc. 10 июля 2017, 15:13

      То ли ты персональный фанат Мораты , то ли тебе процент от его продажи упадет )) ! Уже второй раз вижу как ты Морату продвигаешь , чем он лучше Обамы ?

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Sarco999 10 июля 2017, 20:16

      Мората моложе на 4 года
      Только в этом разница
      Хотя, по сути, и тот и тот, нужны Челси
      если Коста уйдёт в Атлетико, либо куда то ещё

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