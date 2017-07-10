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  • Витиньо: «Гончаренко нашел для меня нужную позицию на поле»

Витиньо: «Гончаренко нашел для меня нужную позицию на поле»

10 июля 2017, 11:53
6

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером армейского клуба Виктором Гончаренко. Кроме того, бразилец рассказал о целях команды в новом сезоне.

«Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил.

Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет. Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит?

Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.

Понимаю, что будет непросто. Но ЦСКА так хорошо играл весной, что я уверен – это вдохновило всю нашу команду. Если мы вновь объединимся общей целью, как это нам удалось в весенней части минувшего сезона, многое будет по силам.

Стартовый отрезок нового сезона может стать довольно сложным. Будем стараться удачно начать чемпионат – надо набрать как можно больше очков. И, конечно, надеемся пробиться в группу Лиги чемпионов. Мы так сражались за второе место на финише прошлого чемпионата, за то, чтобы получить этот шанс! Постараемся его не упустить», – сказал Витиньо.

В прошлом сезоне ЦСКА по итогам чемпионата России занял второе место в турнирной таблице.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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vladimir-7
1499677037
И мы надеемся и болеем за вас.
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bset
1499677531
Хорошая атмосфера внутри команды дорогого стоит. Браво Витиньо, браво тренерский штаб, браво игроки.
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Aviator_Maslennikov
1499679437
Это Витмньо нашел для себя Гончаренко
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insider_retro
1499680219
Вот теперь давай с этой козырной позиции в чемпе наколоти 15-20 мячей и в ЛЧ парочку.... Неплохо бы ещё Чалому 5-8 раз ассистировать.... И всё будет как надо!!!.....
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dok66
1499691518
Дождемся начала Чемпа . Все это пока слова !
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Nerlinger
1499708656
Витёк в пользу давай!!!!
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