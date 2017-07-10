Витиньо: «Гончаренко нашел для меня нужную позицию на поле»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером армейского клуба Виктором Гончаренко. Кроме того, бразилец рассказал о целях команды в новом сезоне.

«Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил.

Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет. Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит?

Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.

Понимаю, что будет непросто. Но ЦСКА так хорошо играл весной, что я уверен – это вдохновило всю нашу команду. Если мы вновь объединимся общей целью, как это нам удалось в весенней части минувшего сезона, многое будет по силам.

Стартовый отрезок нового сезона может стать довольно сложным. Будем стараться удачно начать чемпионат – надо набрать как можно больше очков. И, конечно, надеемся пробиться в группу Лиги чемпионов. Мы так сражались за второе место на финише прошлого чемпионата, за то, чтобы получить этот шанс! Постараемся его не упустить», – сказал Витиньо.

В прошлом сезоне ЦСКА по итогам чемпионата России занял второе место в турнирной таблице.