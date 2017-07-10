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    Витиньо: «Гончаренко нашел для меня нужную позицию на поле»

    Нападающий ЦСКА Витиньо поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером армейского клуба Виктором Гончаренко. Кроме того, бразилец рассказал о целях команды в новом сезоне.

    «Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил.

    Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет. Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит?

    Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.

    Понимаю, что будет непросто. Но ЦСКА так хорошо играл весной, что я уверен – это вдохновило всю нашу команду. Если мы вновь объединимся общей целью, как это нам удалось в весенней части минувшего сезона, многое будет по силам.

    Стартовый отрезок нового сезона может стать довольно сложным. Будем стараться удачно начать чемпионат – надо набрать как можно больше очков. И, конечно, надеемся пробиться в группу Лиги чемпионов. Мы так сражались за второе место на финише прошлого чемпионата, за то, чтобы получить этот шанс! Постараемся его не упустить», – сказал Витиньо.

    В прошлом сезоне ЦСКА по итогам чемпионата России занял второе место в турнирной таблице.

    Источник: Бобсоккер

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    10.07.2017 11:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 июля 2017, 20:44

      Витёк в пользу давай!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 15:58

      Дождемся начала Чемпа . Все это пока слова !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 12:50

      Вот теперь давай с этой козырной позиции в чемпе наколоти 15-20 мячей и в ЛЧ парочку.... Неплохо бы ещё Чалому 5-8 раз ассистировать.... И всё будет как надо!!!.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Aviator_Maslennikov 10 июля 2017, 12:37

      Это Витмньо нашел для себя Гончаренко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 июля 2017, 12:05

      Хорошая атмосфера внутри команды дорогого стоит. Браво Витиньо, браво тренерский штаб, браво игроки.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 июля 2017, 11:57

      И мы надеемся и болеем за вас.

      2
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