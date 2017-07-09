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    Обухов: «В «Кубани» некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты»

    Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал о непростой финансовой ситуации, которая сложилась в краснодарском клубе. По словам 25-летнего россиянина, некоторые игроки берут кредиты или продают имущество, чтобы рассчитаться с долгами.

    Отметим, что в 1-м туре первенства ФНЛ желто-зеленые одержали крупную победу над «Томью» (4:1).

    – Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – прим. ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой – с «Химками». Посмотрим, как будет.

    – Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?

    – Руководство клуба.

    – Нервно готовились к сезону?

    – Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

    – В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?

    – Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

    – Как у вас?

    – Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2017 12:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 23:01

      Живи Кубань!Удачи,может все у Вас наладиться..

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 10 июля 2017, 19:53

      Ни когда не понимал людей которые после второго случая/месяца задолженности по зп остаются работать.... это как надо не уважать свой труд?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 18:37

      В первом туре ФНЛ в гостях Томь порвали 4-1... И это без денег, а если заплатить?....

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июля 2017, 18:27

      Так работает мировая экономика - гасишь предыдущий кредит последующим - и так без конца(ну а если кризис - в тюрьму или в гроб)весь мир живёт в долг.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 18:19

      Две продал , четыре осталось ! Есть пока на чем ездить ! Через пару туров останется две - вот тогда и задумаюсь ! Чего плачемся .... Не нравится - уходи на завод !

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 9 июля 2017, 18:16

      А зачем ему две машины. Не солидно, надо было купить пять.

      1
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 9 июля 2017, 15:03

      Если российским футболистам платить в выручки за билеты за минусом аренды стадиона, они все будут сидеть с буцой на паперти )

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 июля 2017, 13:12

      Высокий чин Краснодарского края предложил Путину полностью произвести "импортозамещение" в Российском футболе.Ну вот на" Кубани"всё и тестируется, а это связано с трудностями.Так что придёться "бедным футболистам" потерпеть "пока все машины не продадите" импортозамещение наверное не закончится.

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 9 июля 2017, 12:33

      Отличная фраза - продал две машины. Так и живем.
      У нас 2/3 россиян и одну то отечественную себе в кредит позволить не могут.

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 июля 2017, 12:33

      Да насрать на вас!!! Живете за счёт бюджета... Не нравится - иди асфальт класть!!!

      6
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