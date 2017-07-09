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  • Обухов: «В «Кубани» некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты»

Обухов: «В «Кубани» некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты»

9 июля 2017, 12:01
14

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал о непростой финансовой ситуации, которая сложилась в краснодарском клубе. По словам 25-летнего россиянина, некоторые игроки берут кредиты или продают имущество, чтобы рассчитаться с долгами.

Отметим, что в 1-м туре первенства ФНЛ желто-зеленые одержали крупную победу над «Томью» (4:1).

– Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – прим. ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой – с «Химками». Посмотрим, как будет.

– Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?

– Руководство клуба.

– Нервно готовились к сезону?

– Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

– В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?

– Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

– Как у вас?

– Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Обухов Владимир
Комментарии (14)
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А Л Е К С А Н Д Р К
1499591040
Ревуны при гипер-завышенной зарплате!!!
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insider_retro
1499592218
Чуть было не прослезился.... Было бы всё грустно - пошли бы на завод, там то же нужны подготовленные и в хорошей форме...
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SparMos
1499592378
В Спартаке заработал,теперь есть что продавать
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la verdad
1499592791
Да насрать на вас!!! Живете за счёт бюджета... Не нравится - иди асфальт класть!!!
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УхоГорлоНос
1499592831
Отличная фраза - продал две машины. Так и живем. У нас 2/3 россиян и одну то отечественную себе в кредит позволить не могут.
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А Л Е К С А Н Д Р К
1499601781
Если российским футболистам платить в выручки за билеты за минусом аренды стадиона, они все будут сидеть с буцой на паперти )
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sergey610
1499613377
А зачем ему две машины. Не солидно, надо было купить пять.
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insider_retro
1499614678
В первом туре ФНЛ в гостях Томь порвали 4-1... И это без денег, а если заплатить?....
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sergeyshubin
1499705638
Ни когда не понимал людей которые после второго случая/месяца задолженности по зп остаются работать.... это как надо не уважать свой труд?
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Бугимен
1500321705
Живи Кубань!Удачи,может все у Вас наладиться..
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