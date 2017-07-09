Обухов: «В «Кубани» некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты»

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал о непростой финансовой ситуации, которая сложилась в краснодарском клубе. По словам 25-летнего россиянина, некоторые игроки берут кредиты или продают имущество, чтобы рассчитаться с долгами.

Отметим, что в 1-м туре первенства ФНЛ желто-зеленые одержали крупную победу над «Томью» (4:1).

– Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – прим. ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой – с «Химками». Посмотрим, как будет.

– Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?

– Руководство клуба.

– Нервно готовились к сезону?

– Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

– В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?

– Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

– Как у вас?

– Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.