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    Хави Гарсия назвал Манчини победителем

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия оказался не готов к критике предыдущего главного тренера команды Мирчи Луческу.

    «В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России – очень сложный турнир. У нас было множество тяжелых игр, в которых нам порой не слишком везло. Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок.

    Все ребята знают об успехах и достижениях Манчини, но из всех футболистов «Зенита» только я успел с ним поработать. Мистер – тренер с менталитетом победителя, он всегда хочет быть первым. Думаю, все довольны работой с Манчини: и игроки, и тренерский штаб, и персонал», – сказал Гарсия.

    Напомним, что Манчини сменил Луческу на посту главного тренера «Зенита» после завершения прошедшего сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2017 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +194

      Klodus 9 июля 2017, 12:31

      На последнем месте работы много напобеждал. Ага

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