Хави Гарсия назвал Манчини победителем

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия оказался не готов к критике предыдущего главного тренера команды Мирчи Луческу.

«В прошлом сезоне мы поняли, что чемпионат России – очень сложный турнир. У нас было множество тяжелых игр, в которых нам порой не слишком везло. Луческу? Я не могу сказать ничего плохого про него. Не хочу оценивать его работу, ведь я пока не тренер, а игрок.

Все ребята знают об успехах и достижениях Манчини, но из всех футболистов «Зенита» только я успел с ним поработать. Мистер – тренер с менталитетом победителя, он всегда хочет быть первым. Думаю, все довольны работой с Манчини: и игроки, и тренерский штаб, и персонал», – сказал Гарсия.

Напомним, что Манчини сменил Луческу на посту главного тренера «Зенита» после завершения прошедшего сезона.