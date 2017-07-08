Полоз: «Манчини – профессионал топ-уровня, все в «Зените» это видят и понимают»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. По словам Полоза, итальянец является специалистом серьезного уровня.

«Тренер – профессионал топ-уровня, все это видят и понимают. Результаты в прошлых командах говорят о его высокой квалификации. Общается он через переводчика, два-три человека спокойно могу перевести его указания.

Манчини производит впечатление серьезного специалиста, который хочет показать, как правильно работать, – сказал Полоз.