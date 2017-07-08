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  • Полоз: «Манчини – профессионал топ-уровня, все в «Зените» это видят и понимают»

Полоз: «Манчини – профессионал топ-уровня, все в «Зените» это видят и понимают»

8 июля 2017, 08:30
6

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. По словам Полоза, итальянец является специалистом серьезного уровня.

«Тренер – профессионал топ-уровня, все это видят и понимают. Результаты в прошлых командах говорят о его высокой квалификации. Общается он через переводчика, два-три человека спокойно могу перевести его указания.

Манчини производит впечатление серьезного специалиста, который хочет показать, как правильно работать, – сказал Полоз.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Полоз Дмитрий Манчини Роберто
Комментарии (6)
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vladimir-7
1499492978
Вот и мы посмотрим, а потом и выскажем своё мнение о профессионализме Манчини.
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Тамхар
1499496282
Ну вот... Хотя у нас есть диванные специалисты (я и сам, правда, такой), которые видят в нем ровню Рахимову.
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ЗЖМ
1499503837
"...спокойно могу..."...где "Т"?
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Mahone
1499509006
Это ты как понял?Стартует чемпионат и после 1го круга будете менять макоронника на Бердыева или Слуцкого
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Mahone
1499511349
А что Лучечку ? Он не хуже Манчини,выгнали и похаяли, в русском стиле
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a-rakhmatov
1499527922
Раньше Полоз также хвалил Курбана Бердыева)))
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