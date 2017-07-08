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    Полоз: «Манчини – профессионал топ-уровня, все в «Зените» это видят и понимают»

    Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. По словам Полоза, итальянец является специалистом серьезного уровня.

    «Тренер – профессионал топ-уровня, все это видят и понимают. Результаты в прошлых командах говорят о его высокой квалификации. Общается он через переводчика, два-три человека спокойно могу перевести его указания.

    Манчини производит впечатление серьезного специалиста, который хочет показать, как правильно работать, – сказал Полоз.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.07.2017 08:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2017, 18:32

      Раньше Полоз также хвалил Курбана Бердыева)))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:55

      А что Лучечку ? Он не хуже Манчини,выгнали и похаяли, в русском стиле

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:16

      Это ты как понял?Стартует чемпионат и после 1го круга будете менять макоронника на Бердыева или Слуцкого

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 июля 2017, 11:50

      "...спокойно могу..."...где "Т"?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 июля 2017, 09:44

      Ну вот... Хотя у нас есть диванные специалисты (я и сам, правда, такой), которые видят в нем ровню Рахимову.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июля 2017, 08:49

      Вот и мы посмотрим, а потом и выскажем своё мнение о профессионализме Манчини.

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