Экс-нападающий «Арсенала» Саного стал игроком «Тулузы»

«Тулуза» объявила о подписании контракта с форвардом Яя Саного. Соглашение с французским игроком ивуарийского происхождения рассчитано на три года. Ранее 24-летний нападающий расторг контракт с «Арсеналом». К команде Арсена Венгера он присоединился в 2013 году.

Период в статусе игрока лондонского клуба Саного преимущественно провел в аренде. Так, экс-футболист молодежной сборной Франции выступал за «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон», за который в минувшем сезоне забил четыре гола в трех матчах.