Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-нападающий «Арсенала» Саного стал игроком «Тулузы»

    «Тулуза» объявила о подписании контракта с форвардом Яя Саного. Соглашение с французским игроком ивуарийского происхождения рассчитано на три года. Ранее 24-летний нападающий расторг контракт с «Арсеналом». К команде Арсена Венгера он присоединился в 2013 году.

    Период в статусе игрока лондонского клуба Саного преимущественно провел в аренде. Так, экс-футболист молодежной сборной Франции выступал за «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон», за который в минувшем сезоне забил четыре гола в трех матчах.

    Источник: ФК «Тулуза»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11