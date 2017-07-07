Сарсания: «Наверное, Бердыев хотел видеть Полоза и Ерохина в «Рубине». Даже неудобно перед ним»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания признался, что клуб приобрел футболистов «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина по требованию Роберто Манчини. Сарсания предполагает, что игроков хотел заполучить и главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьезное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в «Зените». Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.

У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что «Зенит» оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это», — сказал Сарсания.

Напомним, что Полоз и Ерохин перешли в «Зенит» из «Ростова» в качестве свободных агентов.