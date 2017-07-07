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    Сарсания: «Наверное, Бердыев хотел видеть Полоза и Ерохина в «Рубине». Даже неудобно перед ним»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания признался, что клуб приобрел футболистов «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина по требованию Роберто Манчини. Сарсания предполагает, что игроков хотел заполучить и главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

    «Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьезное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в «Зените». Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.

    У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что «Зенит» оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это», — сказал Сарсания.

    Напомним, что Полоз и Ерохин перешли в «Зенит» из «Ростова» в качестве свободных агентов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 13:07
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 9 июля 2017, 10:47

      Приобретения не всегда делаются для усиления команды, иногда и для ослабления конкурентов. Если есть финансовые возможности почему бы и не взять, скамейка длинная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 июля 2017, 12:21

      А вам разве перед кем-либо бывает удобно??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 7 июля 2017, 18:27

      На денюшки "Газпрома" можно и не таких купить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:35

      Костя хорошо себя пропиарил ! По-восточному ! "Восток - дело тонкое .... однако" !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 июля 2017, 17:05

      С ужасом думаю, какой клип выложат через полгода Дмитрий и Александр на манер кокоши и дзюбоши. Мне кажется, Зенит - это препараторская, где мозги и талант замещаются тупым баблом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 июля 2017, 16:01

      Да. Бедна наша страна на классных футболистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 7 июля 2017, 15:51

      про Полоза и Ерохина, как о сборниках, можно забыть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 15:47

      придется с Рубином поделить очки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 июля 2017, 14:54

      Манчини: "Ке кози?.. Дибала? Но, но! Польоз! Э Иерокхин! Си, белиссимо!"

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > momwig_ 7 июля 2017, 15:14

      Твой комментарий на главную страницу бомбардира пожалуйста.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > momwig_ 7 июля 2017, 17:32

      Мощно выразился !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 7 июля 2017, 14:37

      Интересно что было бы если б Бекиев стал тренером Зенита..

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      абжора > SAPOG 7 июля 2017, 14:56

      А чем чёрт не шутит)).Халк же перешёл.Арийская мечта то лопнула.

      -3
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      Рейтинг: +133

      абжора > SAPOG 7 июля 2017, 16:50

      Но политика без чёрных подгруппа арийской мечты фашистов

      -2
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      Рейтинг: +133

      абжора > vvv246 7 июля 2017, 16:56

      Мог бы не обзывать.Тут спокойно обсуждается футбольные темы.

      -2
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      Рейтинг: +133

      абжора > SAPOG 7 июля 2017, 19:28

      Я не про негров.Если б я о них то написалбы чернокожий.

      -2
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