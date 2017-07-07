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  • Сарсания: «Наверное, Бердыев хотел видеть Полоза и Ерохина в «Рубине». Даже неудобно перед ним»

Сарсания: «Наверное, Бердыев хотел видеть Полоза и Ерохина в «Рубине». Даже неудобно перед ним»

7 июля 2017, 13:07
32

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания признался, что клуб приобрел футболистов «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина по требованию Роберто Манчини. Сарсания предполагает, что игроков хотел заполучить и главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьезное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в «Зените». Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.

У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что «Зенит» оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это», — сказал Сарсания.

Напомним, что Полоз и Ерохин перешли в «Зенит» из «Ростова» в качестве свободных агентов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Рубин Полоз Дмитрий Ерохин Александр Бердыев Курбан Сарсания Константин
Комментарии (32)
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Одинокий волк Маквейд
1499422210
С такими друзьями и врагов не надо.
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Сибирь за Спартак
1499422315
Манчини за ними следил последние лет пять, что ты городишь.
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FanatSerj
1499422327
бабло, бабло, миром правит бабло!
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Svoysvoemubrat
1499422500
Детский лепет: просто неудобно, так получилось.
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vgarakh
1499424474
К сожалению они не заиграют в Зените, а на следующий год будут в аренде в Ростове.
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AlmazZz93
1499425988
Манчини читает эту новость и не может понять о каких игроках идет речь
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Nerlinger
1499426408
неудобно будет когда команда Бердыева в Еврокубках дальше Зенита проходить будет!!!
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VSt
1499426631
Бедный Сарсания. Терзается, переживает, спать стал плохо. Бердыеву дорогу перешел. Не хотел, но его заставили. Как теперь ему жить, бедолаге, с таким камнем на душе? Народ, что посоветует, удавиться или наплевать?
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momwig_
1499428483
Манчини: "Ке кози?.. Дибала? Но, но! Польоз! Э Иерокхин! Си, белиссимо!"
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Tlekhugov
1499431885
про Полоза и Ерохина, как о сборниках, можно забыть
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