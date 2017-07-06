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Милевский намерен стать лучшим игроком чемпионата Беларуси

6 июля 2017, 19:09
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Новоиспеченный нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мыслями после перехода в белорусскую команду. По словам украинца, он хочет стать сильнейшим футболистом на территории Беларуси.

«Прежде всего, хочу поблагодарить руководство «Динамо» за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как все здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект.На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на родину и сыграю в чемпионате Белоруссии. Я очень рад и доволен, что все так сложилось.

Хочется стать лучшим игроком Белоруссии. У меня есть пример в лице хороших друзей Александра Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в киевское «Динамо», мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи», – сказал Милевский.

На данный момент в чемпионате Беларуси «Динамо» из Бреста занимает 11 место из 16.

Источник: ФК «Динамо»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем
Комментарии (1)
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shinnik
1499360062
То"есть по области ,пусть ленинградской.ты сука,не стал. Набздел и уехал..
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