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    Милевский стал игроком «Динамо»

    Украинский нападающий Артем Милевский, на днях покинувший российский «Тосно», стал футболистом брестского «Динамо». Игрок подписал контракт сроком на полтора года. В текущем розыгрыше чемпионата Беларуси команда из Бреста занимает 11 строчку таблицу из 16.

    В прошлом сезоне ФНЛ украинец провел 17 матчей, ни разу не поразив ворота соперников. До «Тосно» Милевский выступал за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», румынскую «Конкордию».

    Источник: ФК «Динамо»

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    06.07.2017 18:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 июля 2017, 22:03

      ни че так форвард! 17 матчей 0 голов!!! (В свои бы что ли разок забил!)

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 июля 2017, 21:08

      почему не в халате на презентации....?

      1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 6 июля 2017, 19:51

      фух, аж сердце ёкнуло, благодарю что не к нам!) У нас такие имеются, Паша По и Виталька Дьяков)

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 6 июля 2017, 18:57

      Лицо Щенникова.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 18:55

      Покатился по наклонной.... Если не одумается и ему не фартанёт, то это скорее крайний контракт...

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > insider_retro 7 июля 2017, 07:59

      Крайний уже давно был:Хайдук, сплит, конкордия, Тосно. Куда уже крайнее?

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