Милевский стал игроком «Динамо»

Украинский нападающий Артем Милевский, на днях покинувший российский «Тосно», стал футболистом брестского «Динамо». Игрок подписал контракт сроком на полтора года. В текущем розыгрыше чемпионата Беларуси команда из Бреста занимает 11 строчку таблицу из 16.

В прошлом сезоне ФНЛ украинец провел 17 матчей, ни разу не поразив ворота соперников. До «Тосно» Милевский выступал за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», румынскую «Конкордию».