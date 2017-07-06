Самедов: «Петкович? Нормальный парень, вливается в коллектив «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что в его карьере впервые был такой короткий отпуск – всего шесть дней. При этом, футболист сборной России спокойно отнесся к такому факту.

– 8 июля вам наконец вручат золотые медали. Радость будет такой же сильной, как тогда в мае?

– Если скажу, что ребята не хотят получить медали, это будет неправдой. Конечно, награждение – важный момент для каждого из нас. Вместе с тем есть понимание, что вот-вот стартует новый сезон, и все мысли должны быть о будущем, а не о прошлом. Мы сами задали высокую планку. Теперь надо ее держать.

– Сейчас, после Кубка конфедераций, отпуска, сбора, не кажется, что чемпионство было уже в прошлой жизни?

– Есть такое ощущение. Времени прошло много, теперь надо все доказывать заново.

– Как провели отпуск?

– Шесть дней был с семьей на море. Все хорошо, пообщался с детьми, семья есть семья. Они были в Турции, в Кемере, я к ним приехал, побыл немного, переключился.

– У вас когда-нибудь были такие короткие каникулы?

– Нет. Кажется, впервые. После прошлого чемпионата Европы дней 10-12 отдыхал. Теперь обстоятельства сложились по-другому – нормально, это наша работа.

– Как вам нагрузки Карреры после отпуска?

– Ребята говорили, что все достаточно жестко. Пока сборников не было, они проделали большую работу. Приехал – и почувствовал это сам! Вчера утром нас здорово нагрузили, дали интенсивное занятие плюс зал. Не скажу, что было очень трудно втягиваться, но все-таки какое-то время потребовалось, чтобы продышаться. К счастью, мы хорошо поработали в сборной, за неделю форму особо не растерял.

– Познакомились с новичком?

– Марко Петкович – нормальный парень, вливается в коллектив. Общаемся пока больше по-английски, но думаю, ему будет несложно и русский освоить.