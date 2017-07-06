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    Самедов: «Петкович? Нормальный парень, вливается в коллектив «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что в его карьере впервые был такой короткий отпуск – всего шесть дней. При этом, футболист сборной России спокойно отнесся к такому факту.

    – 8 июля вам наконец вручат золотые медали. Радость будет такой же сильной, как тогда в мае?

    – Если скажу, что ребята не хотят получить медали, это будет неправдой. Конечно, награждение – важный момент для каждого из нас. Вместе с тем есть понимание, что вот-вот стартует новый сезон, и все мысли должны быть о будущем, а не о прошлом. Мы сами задали высокую планку. Теперь надо ее держать.

    – Сейчас, после Кубка конфедераций, отпуска, сбора, не кажется, что чемпионство было уже в прошлой жизни?

    – Есть такое ощущение. Времени прошло много, теперь надо все доказывать заново.

    – Как провели отпуск?

    – Шесть дней был с семьей на море. Все хорошо, пообщался с детьми, семья есть семья. Они были в Турции, в Кемере, я к ним приехал, побыл немного, переключился.

    – У вас когда-нибудь были такие короткие каникулы?

    – Нет. Кажется, впервые. После прошлого чемпионата Европы дней 10-12 отдыхал. Теперь обстоятельства сложились по-другому – нормально, это наша работа.

    – Как вам нагрузки Карреры после отпуска?

    – Ребята говорили, что все достаточно жестко. Пока сборников не было, они проделали большую работу. Приехал – и почувствовал это сам! Вчера утром нас здорово нагрузили, дали интенсивное занятие плюс зал. Не скажу, что было очень трудно втягиваться, но все-таки какое-то время потребовалось, чтобы продышаться. К счастью, мы хорошо поработали в сборной, за неделю форму особо не растерял.

    – Познакомились с новичком?

    – Марко Петкович – нормальный парень, вливается в коллектив. Общаемся пока больше по-английски, но думаю, ему будет несложно и русский освоить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 07:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:03

      средний игрок

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 июля 2017, 16:50

      Нормальным он был до травмы, после пока непоказывает той игры. На данный момент это кот в мешке. Заиграет ли?

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 6 июля 2017, 14:26

      Плохо что новичок - легионер. Пятым россиянином был Ещенко. А Петкович планируется вместо него. Плюс травмировался еще один основной россиянин- Зобнин. Как будем решать проблему с лимитом?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 09:06

      Вот и отлично -будем надеяться ,что вольется.

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 6 июля 2017, 08:31

      надо защиту целиком брать

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