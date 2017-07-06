Самедов назвал отношения в сборной нормальными

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об отношениях, которые сложились у него с тренерским штабом сборной России.

«Между тренерами и футболистами в сборной России отличные отношения. Рабочие и правильные. И это касается не только Станислава Саламовича, но и его помощников – Ромащенко, Стауче, Паникова.

Весь тренерский штаб объясняет, что хочет, и мы выполняем требования. Что касается меня лично, то тут тоже никаких проблем, абсолютно нормальные отношения. Тренер доверяет, а я стараюсь приносить пользу команде», – рассказал Самедов.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на недавнем Кубке конфедераций.