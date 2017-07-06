Самедов назвал отношения в сборной нормальными

Саша, не считай болельщиков дураками. Тебе стоит критически сказать о Черчесе и
ты вылетел из сборной, вот его снимут и посмотрим, что ты скажешь об отношении
игроков и гл. тренера.
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об отношениях, которые сложились у него с тренерским штабом сборной России.
«Между тренерами и футболистами в сборной России отличные отношения. Рабочие и правильные. И это касается не только Станислава Саламовича, но и его помощников – Ромащенко, Стауче, Паникова.
Весь тренерский штаб объясняет, что хочет, и мы выполняем требования. Что касается меня лично, то тут тоже никаких проблем, абсолютно нормальные отношения. Тренер доверяет, а я стараюсь приносить пользу команде», – рассказал Самедов.
Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на недавнем Кубке конфедераций.