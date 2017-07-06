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    Самедов назвал отношения в сборной нормальными

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об отношениях, которые сложились у него с тренерским штабом сборной России.

    «Между тренерами и футболистами в сборной России отличные отношения. Рабочие и правильные. И это касается не только Станислава Саламовича, но и его помощников – Ромащенко, Стауче, Паникова.

    Весь тренерский штаб объясняет, что хочет, и мы выполняем требования. Что касается меня лично, то тут тоже никаких проблем, абсолютно нормальные отношения. Тренер доверяет, а я стараюсь приносить пользу команде», – рассказал Самедов.

    Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на недавнем Кубке конфедераций.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 06:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2017, 10:10

      Саша, не считай болельщиков дураками. Тебе стоит критически сказать о Черчесе и
      ты вылетел из сборной, вот его снимут и посмотрим, что ты скажешь об отношении
      игроков и гл. тренера.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 10:07

      Сидим сбитень варим, старинный русский напиток.
      Нормально Григорий?
      Отлично... Вячеслав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 07:14

      Ни один игрок сборной, если хочет попасть на ЧМ, плохого слова сейчас не скажет. Тем более зная Черчесова и судьбу Денисова, а раньше Титова и Калиниченко. Истину мы узнаем после ЧМ,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 06:30

      Саша, ты вообще не конфликтный парень и на КК у тебя показатели в атаке лучшие в сборной - гол+пас. Но хватит о сборной, проехали. Получайте золотые медали, нахлобучьте паровоз и впереди очень-очень трудный чемпионат.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 06:47

      Зенит попер ва-банк, им кроме первого места никто не простит, включая Газпром.

      3
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