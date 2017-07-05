«Бавария» была заинтересована в Витселе

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель мог оказаться в составе «Баварии».

«Да, Анчелотти хотел, чтобы я играл в «Баварии». Это доказывает то, что меня не забыли в Европе, хотя я играю в Китае. Но главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро ответил Анчелотти, что он нуждается во мне.

Все понимают, что «Бавария» всегда остается «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус», но «Бавария» – это еще более высокий уровень», – приводит слова Витселя Voetbalzone.

Напомним, что до перехода в китайский клуб Витсель играл в составе «Зенита».