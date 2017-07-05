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    «Бавария» была заинтересована в Витселе

    Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель мог оказаться в составе «Баварии».

    «Да, Анчелотти хотел, чтобы я играл в «Баварии». Это доказывает то, что меня не забыли в Европе, хотя я играю в Китае. Но главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро ответил Анчелотти, что он нуждается во мне.

    Все понимают, что «Бавария» всегда остается «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус», но «Бавария» – это еще более высокий уровень», – приводит слова Витселя Voetbalzone.

    Напомним, что до перехода в китайский клуб Витсель играл в составе «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 11:44

      что теперь говорить деньги тебе немцы бы столько не дали

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