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    Полоз уверен в своих силах перед ЧМ-2018

    Нападающий сборной России Дмитрий Полоз признался, что не понимает причин, по которым у национальной команды не получилось удачно выступить на прошедшем Кубке конфедераций.

    «За все время в сборной атмосфера была лучшей. Все ребята старались, бились, работали. Но после вылета было очень тяжело…

    Не знаю, почему не получилось. Не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Нужно делать выводы и двигаться дальше, к чемпионату мира.

    Есть ли уверенность в своих силах перед ЧМ-2018? У меня – точно есть! Я хочу играть за сборную», – сказал Полоз.

    Стоит отметить, что на прошедшем Кубке конфедераций Полоз сыграл во всех трех матчах России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2017 08:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:42

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 5 июля 2017, 09:58

      Посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 09:57

      Дима, меньше слов и больше дела. А с Сашей ты не дружи, он нехороший мальчик.

      4
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      Рейтинг: +161

      adekvat 5 июля 2017, 09:55

      Силы или силенки ?

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 июля 2017, 09:47

      Верим!

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 09:39

      Много и ни о чем.

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 июля 2017, 09:25

      Полоз, надо сказать, очень неплохо смотрелся на КК

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 июля 2017, 09:16

      главное верить и победы придут,а пессимистов всех в жо

      2
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