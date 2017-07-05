Полоз уверен в своих силах перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз признался, что не понимает причин, по которым у национальной команды не получилось удачно выступить на прошедшем Кубке конфедераций.

«За все время в сборной атмосфера была лучшей. Все ребята старались, бились, работали. Но после вылета было очень тяжело…

Не знаю, почему не получилось. Не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Нужно делать выводы и двигаться дальше, к чемпионату мира.

Есть ли уверенность в своих силах перед ЧМ-2018? У меня – точно есть! Я хочу играть за сборную», – сказал Полоз.

Стоит отметить, что на прошедшем Кубке конфедераций Полоз сыграл во всех трех матчах России.