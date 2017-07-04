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    Черчесов: «Жест Кокорина и Дзюбы? Они видели мое отношение к себе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал жест нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    – Интернет неделю бурлит после жеста Кокорина и Дзюбы. Ваша реакция?

    – Как видите, пока никакая. Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, которые этот жест сделали, они это должны объяснить.

    – Вы на свой счет не восприняли?

    – Я за всем слежу. Мой телефон у них есть. Отношение мое они к себе видели.

    – Дорога в сборную для Дзюбы открыта?

    – Почему так вопрос стоит?


    – Ок, у вас есть конфликт?

    – Конфликта нет. Категорически говорю.

    – Он будет вызван, если будет в порядке?

    – Если будет в порядке, будем об этом думать. Сейчас об этом думать не надо

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 01:00
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 00:14

      Кокорин -дутая фигура,согласен.Дзюба мог бы помочь.Мне вот странно,почему все молчат о Шатове?Вот его игры в отличии от Какорина не хватало!

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 июля 2017, 09:52

      Да ладно , чего они такого страшного сделали , ну прикололись и что ?

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > klifS 4 июля 2017, 10:15

      КАК будто мы не лежим в халатиках и не прикалываемся !!! Нужно быть по проще и черчесов не сахарный не растает , у него по жизни с кемто конфликты

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:07

      Раз реакция никакая, значит выводы уже сделаны и решение принято. А слова - для прессы. Если только хлопцы начнут штамповать хет-трики в каждой игре, может что-то измениться. Или начнет заступаться чудак на букву М.

      5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 4 июля 2017, 08:45

      Дзюба не очень то и горит желанием за сборную играть.
      Вот интересно,чтобы с ними сделали,живи они в 40-50-е года?))

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 июля 2017, 08:32

      Саламыч очень адекватно отнёсся к этой провокации в исполнении двух моральных негодяев. А ждать от сборной чуда, нужно не бладаря тренеру ( ни один тренер мира ничего не сделает с этой командой), а благодаря выросшему уровню профессионализма, который увы на троечку.

      5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > RedWhiteFans2 4 июля 2017, 10:38

      Зачетно сказано, но добвлю и свои 5 коп...Я за ССЧ! Потому что он реально может навести порядок в сборной. Клоунаду и шоуфутболистов, отфильтровать, дать возможность защищать цвета страны тем, кто реально это заслуживает! И пусть говорят, что как так, воротчик может быть хорошим тренером..?! Самое главное иметь интеллект, волю и логическое мышление, это основные компетенции руководителя. Тем более, что практики более чем....

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:17

      Два великих игрока показали сборной последнее прощай.

      7
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 июля 2017, 08:14

      Такое впечатление,что этим двум клоунам наплевать, будут они в сборной или нет! У них жизнь и так удалась с такими бабками, которых их игра не заслуживает! Но и Черчесов тоже сборной не нужен, не его это уровень!

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 4 июля 2017, 08:10

      Ну полный пи..ец! Какой--то кретин полез в Instagram к дебилу, вытащил дурацкую фотографию, на которой два, не очень умных недоросля вытирают сопли, а весь спортивный мир обсуждает это! Ау! Или ку-ку?

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июля 2017, 08:07

      Два хорька слишком много к ним внимания.Думаю Черчесов все же сделает свои выводы.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 июля 2017, 07:54

      Клоуны забыли, что славы в футболе добиваются на футбольном поле...

      3
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