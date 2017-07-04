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  • Черчесов: «Жест Кокорина и Дзюбы? Они видели мое отношение к себе»

Черчесов: «Жест Кокорина и Дзюбы? Они видели мое отношение к себе»

4 июля 2017, 01:00
30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал жест нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

– Интернет неделю бурлит после жеста Кокорина и Дзюбы. Ваша реакция?

– Как видите, пока никакая. Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, которые этот жест сделали, они это должны объяснить.

– Вы на свой счет не восприняли?

– Я за всем слежу. Мой телефон у них есть. Отношение мое они к себе видели.

– Дорога в сборную для Дзюбы открыта?

– Почему так вопрос стоит?


– Ок, у вас есть конфликт?

– Конфликта нет. Категорически говорю.

– Он будет вызван, если будет в порядке?

– Если будет в порядке, будем об этом думать. Сейчас об этом думать не надо

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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David_Fio
1499120872
Саламыч, красава! ни за что не прогнется под всяких чуханов, которыми пестрит мир российского футбола, который стал похож на российский шоу-бизнес!
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bashnat013
1499133213
Странно у черчесова есть чем думать
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KB_Krasnogorsk
1499135819
Эти два педика не нужны сборной!
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Mahone
1499137968
Не нужен он сборной!!!!!!!! Ленивый,вы видели чилийцев в финале с немцами,того же Видаля,отдаются до конца,бегают без устали,он на порядок выше всех наших,русские не будут силой -пока не будет отдачи,наши только получать могут,дикие короче,на ЧМ нас ждет провал,тем более с Черчесовым и такими как Дзюба-дрова они,нет футболистов у кого горят глаза как у чилийцев
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Сибирь за Спартак
1499143164
Ребятишки могут оформлять паспорта болельщиков, места в сборной на ЧМ для них закрыты.
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пряник929
1499144095
Клоуны забыли, что славы в футболе добиваются на футбольном поле...
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Диктор
1499144832
Два хорька слишком много к ним внимания.Думаю Черчесов все же сделает свои выводы.
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Svoysvoemubrat
1499145423
Два великих игрока показали сборной последнее прощай.
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RedWhiteFans2
1499146366
Саламыч очень адекватно отнёсся к этой провокации в исполнении двух моральных негодяев. А ждать от сборной чуда, нужно не бладаря тренеру ( ни один тренер мира ничего не сделает с этой командой), а благодаря выросшему уровню профессионализма, который увы на троечку.
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Одинокий волк Маквейд
1499148435
Раз реакция никакая, значит выводы уже сделаны и решение принято. А слова - для прессы. Если только хлопцы начнут штамповать хет-трики в каждой игре, может что-то измениться. Или начнет заступаться чудак на букву М.
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