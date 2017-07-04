Черчесов: «Жест Кокорина и Дзюбы? Они видели мое отношение к себе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал жест нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.
– Интернет неделю бурлит после жеста Кокорина и Дзюбы. Ваша реакция?
– Как видите, пока никакая. Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, которые этот жест сделали, они это должны объяснить.
– Вы на свой счет не восприняли?
– Я за всем слежу. Мой телефон у них есть. Отношение мое они к себе видели.
– Дорога в сборную для Дзюбы открыта?
– Почему так вопрос стоит?
– Ок, у вас есть конфликт?
– Конфликта нет. Категорически говорю.
– Он будет вызван, если будет в порядке?
– Если будет в порядке, будем об этом думать. Сейчас об этом думать не надо
Источник: Бомбардир.ру