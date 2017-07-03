Арустамян сказал, что Смолов летом покинет «Краснодар»

Эксперт «Матч ТВ» Нобель Арустамян в эфире телепрограммы «Тотальный разбор» поделился информацией о продолжении карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Согласно источнику, игрок сборной России сменит команду.

В июне «Бомбардир» писал о договоренности между Смоловым и «Спартаком». Сообщалось, что окончательное решение примет президент «быков» Сергей Галицкий. Позже поступила информация об интересе к 27-летнему форварду со стороны «Зенита». Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию». Экс-партнер футболиста по «Динамо» Андрей Воронин считает, что россиянин способен привлечь внимание более именитых клубов.

В сезоне-2016/17 Смолов провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.