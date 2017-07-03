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    Арустамян сказал, что Смолов летом покинет «Краснодар»

    Эксперт «Матч ТВ» Нобель Арустамян в эфире телепрограммы «Тотальный разбор» поделился информацией о продолжении карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Согласно источнику, игрок сборной России сменит команду.

    В июне «Бомбардир» писал о договоренности между Смоловым и «Спартаком». Сообщалось, что окончательное решение примет президент «быков» Сергей Галицкий. Позже поступила информация об интересе к 27-летнему форварду со стороны «Зенита». Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию». Экс-партнер футболиста по «Динамо» Андрей Воронин считает, что россиянин способен привлечь внимание более именитых клубов.

    В сезоне-2016/17 Смолов провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 22:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +37

      раптор62 4 июля 2017, 11:16

      все кричат боруссия ,а нужен ли он боруссии это не означает если он
      перерос рпл хотя я сомневаюсь,предметного интереса боруссии не было
      и не нужен он за 30 лямов,а через год не нужен будет не кому.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:28

      Он точно знает, что кто-нибудь куда-нибудь перейдет. Пророк.

      3
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 06:41

      А ещё я слышал, что Ибрагимович перейдёт в Арсенал. Тула.
      А Ахмат Грозный переименуют в Иван Грозный.
      А Карпин... фантазии не хватает...

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 4 июля 2017, 02:45

      Ну а почему бы и не поехать в Боруссию? профессиональный игрок же проявил себя в России!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > DENIS20161993 4 июля 2017, 03:37

      боруссия не даст 30 лямов, а клубу нужно бабло чтобы не ронять уровень

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 июля 2017, 00:07

      зачем он Боруссии?

      2
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      Рейтинг: +423

      Drapik 4 июля 2017, 00:03

      Пусть для разнообразия поиграет за границей, в Дортмунде. Или сдуется совсем, или станет звездой. А то в Питере с Кокориным совсем сбухается

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 3 июля 2017, 23:57

      Я думаю в Спартак. В. Зените Дзюба и покупать Смолова вроде смысла нет. У ЦСКА денег нет. Больше не к кому в России идти.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 23:30

      Раз Нобель сказал, придется уходить, Федя, хошь-не хошь.

      4
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 июля 2017, 23:25

      Лучше бы уехал за кордон и все бы спокоились

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 июля 2017, 23:06

      Не , ну почему же? Этот глист обитает в самом нутре нашего говеного футбола, поэтому инфу выдает , как правило, правдивую...

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