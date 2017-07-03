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Арустамян сказал, что Смолов летом покинет «Краснодар»

3 июля 2017, 22:52
13

Эксперт «Матч ТВ» Нобель Арустамян в эфире телепрограммы «Тотальный разбор» поделился информацией о продолжении карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Согласно источнику, игрок сборной России сменит команду.

В июне «Бомбардир» писал о договоренности между Смоловым и «Спартаком». Сообщалось, что окончательное решение примет президент «быков» Сергей Галицкий. Позже поступила информация об интересе к 27-летнему форварду со стороны «Зенита». Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию». Экс-партнер футболиста по «Динамо» Андрей Воронин считает, что россиянин способен привлечь внимание более именитых клубов.

В сезоне-2016/17 Смолов провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (13)
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Ванечка
1499111906
Шнобель заебал! Крякает, как утка. Пиздабол - это его второе имя. Каждый его "инсайд" - пиздешь с большой буквы П!
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Одинокий волк Маквейд
1499112248
Нобель оседлал любимого конька.
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Тазит
1499112400
Не , ну почему же? Этот глист обитает в самом нутре нашего говеного футбола, поэтому инфу выдает , как правило, правдивую...
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Alex Flash
1499113500
Лучше бы уехал за кордон и все бы спокоились
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Сибирь за Спартак
1499113816
Раз Нобель сказал, придется уходить, Федя, хошь-не хошь.
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Aleksandr_1986_Spb_
1499115428
Я думаю в Спартак. В. Зените Дзюба и покупать Смолова вроде смысла нет. У ЦСКА денег нет. Больше не к кому в России идти.
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Drapik
1499115816
Пусть для разнообразия поиграет за границей, в Дортмунде. Или сдуется совсем, или станет звездой. А то в Питере с Кокориным совсем сбухается
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С@НЁК.
1499116072
зачем он Боруссии?
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Дядя Серёжа
1499139677
А ещё я слышал, что Ибрагимович перейдёт в Арсенал. Тула. А Ахмат Грозный переименуют в Иван Грозный. А Карпин... фантазии не хватает...
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Svoysvoemubrat
1499146094
Он точно знает, что кто-нибудь куда-нибудь перейдет. Пророк.
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