Воронин: «Смолов может заинтересовать клуб покруче «Боруссии»

Бывший нападающий «Байера» Андрей Воронин выразил мнение, что у форварда «Краснодара» Федора Смолова есть шанс переехать в клуб из Европы этим летом. По словам Воронина, все зависит от того, как футболист сборной России проявит себя на Кубке конфедераций-2017.

– Я еще год назад писал ему, когда Клопп, которого хорошо знаю, тренировал Дортмунд: «Уезжай в Германию!» Не знаю, велись переговоры или нет. Но если Федя не сбавит обороты и продолжит показывать такой же футбол, как сейчас, уверен, что может не только подписать контракт с хорошим клубом, но и заиграть, прогрессировать!

– Когда это может случиться?

– Даже после Кубка конфедераций. Все зависит от него, его игры и желания уехать. Если он с Португалией себя проявит, то, не исключаю, вскоре получит заманчивые предложения.

– От дортмундской «Боруссии»?

– Может быть, Смолов заинтересует клуб даже покруче Дортмунда.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Смолов забил 18 голов в 20 матчах.