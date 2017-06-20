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    Воронин: «Смолов может заинтересовать клуб покруче «Боруссии»

    Бывший нападающий «Байера» Андрей Воронин выразил мнение, что у форварда «Краснодара» Федора Смолова есть шанс переехать в клуб из Европы этим летом. По словам Воронина, все зависит от того, как футболист сборной России проявит себя на Кубке конфедераций-2017.

    – Я еще год назад писал ему, когда Клопп, которого хорошо знаю, тренировал Дортмунд: «Уезжай в Германию!» Не знаю, велись переговоры или нет. Но если Федя не сбавит обороты и продолжит показывать такой же футбол, как сейчас, уверен, что может не только подписать контракт с хорошим клубом, но и заиграть, прогрессировать!

    – Когда это может случиться?

    – Даже после Кубка конфедераций. Все зависит от него, его игры и желания уехать. Если он с Португалией себя проявит, то, не исключаю, вскоре получит заманчивые предложения.

    – От дортмундской «Боруссии»?

    – Может быть, Смолов заинтересует клуб даже покруче Дортмунда.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Смолов забил 18 голов в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 06:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 21 июня 2017, 22:53

      в Терек

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 15:36

      Лучше ему сидеть на месте пока.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 июня 2017, 08:57

      ворнин

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