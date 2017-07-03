Паредес: «Россия активно развивает футбол. Поэтому я захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит»

Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о выборе в пользу петербургского клуба.

– До этого не собирались уходить из «Ромы»?

– Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах. Поэтому оказался России, государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит».

В сезоне-2016/17 Паредес забил три мяча и отдал один голевой пас в 23 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее он выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».