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  • Паредес: «Россия активно развивает футбол. Поэтому я захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит»

Паредес: «Россия активно развивает футбол. Поэтому я захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит»

3 июля 2017, 22:11
17

Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о выборе в пользу петербургского клуба.

– До этого не собирались уходить из «Ромы»?

– Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах. Поэтому оказался России, государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит».

В сезоне-2016/17 Паредес забил три мяча и отдал один голевой пас в 23 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее он выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Паредес Леандро
Комментарии (17)
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lekseij2007
1499109589
Россия просто платит , а не развивает ничего.
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Svoysvoemubrat
1499109896
По такой цене в Италии пять таких купить можно. Это Зениту ты как бусы для папуаса.
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insider_retro
1499109995
Дааа... Похоже контрактные обязательства толкнули парня к переходу в страну, которую совсем недавно он бы и на карте не нашёл... " ...оказался в России..." Это совсем не Италия...
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карасевщина
1499110384
россия и зенит? больше клубов то нет
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Одинокий волк Маквейд
1499111368
Ситуация один в один как продажа Халка в Китай.
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rammax fcsm
1499112296
паршивое забабловое трепло
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Сибирь за Спартак
1499114159
В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит», где платят 3,5 ляма вместо 700 тысяч. По арифметике у меня пятерка.
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RedWhiteFans2
1499114713
Ты стал теперь частью газопроводной трубы. Осталось только выбрать какой - северной или южной , 1-ой или 2-ой. Это ж достояние народа. У нас, у россиян этих фантиков хоть жопой жри . А хочешь гектар в подарок?
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Одинокий волк Маквейд
1499150182
А тебя никто и не спрашивал, ты был просто предметом сделки.
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раптор62
1499156400
точно подметил проект,в этом проекте уже игруль человек сорок без персонала.
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