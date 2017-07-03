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    Паредес: «Россия активно развивает футбол. Поэтому я захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит»

    Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о выборе в пользу петербургского клуба.

    – До этого не собирались уходить из «Ромы»?

    – Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах. Поэтому оказался России, государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит».

    В сезоне-2016/17 Паредес забил три мяча и отдал один голевой пас в 23 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее он выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 22:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +37

      раптор62 4 июля 2017, 11:20

      точно подметил проект,в этом проекте уже игруль человек сорок
      без персонала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:36

      А тебя никто и не спрашивал, ты был просто предметом сделки.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 июля 2017, 07:54

      Одно слово-проект.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 4 июля 2017, 00:45

      тебя обманули.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 июля 2017, 00:34

      Хера се, мы оказывается активно развиваем футбол! :О Еще бы знать чей?!

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 3 июля 2017, 23:59

      Писаке этого интервью ставлю двойку. Я по национальности не русский, скажем так и в школе по русскому языку была тройка. Но то, что вытворяет автор с великим и могучем, это просто стыд. А все остальное просто фикция.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > MDAR 4 июля 2017, 16:58

      а сам то тоже не идеальный ))) могучЕм

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 июля 2017, 23:45

      Ты стал теперь частью газопроводной трубы. Осталось только выбрать какой - северной или южной , 1-ой или 2-ой. Это ж достояние народа. У нас, у россиян этих фантиков хоть жопой жри . А хочешь гектар в подарок?

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 23:35

      В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит», где платят 3,5 ляма вместо 700 тысяч. По арифметике у меня пятерка.

      4
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 3 июля 2017, 23:04

      паршивое забабловое трепло

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 22:49

      Ситуация один в один как продажа Халка в Китай.

      5
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