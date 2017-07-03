Паредес: «Россия активно развивает футбол. Поэтому я захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит»

точно подметил проект,в этом проекте уже игруль человек сорок
без персонала.
Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал о выборе в пользу петербургского клуба.
– До этого не собирались уходить из «Ромы»?
– Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах. Поэтому оказался России, государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта, как «Зенит».
В сезоне-2016/17 Паредес забил три мяча и отдал один голевой пас в 23 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Ранее он выступал за «Эмполи», «Кьево» и «Боку Хуниорс».