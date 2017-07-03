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Жуков: «Кубок конфедераций – отличная репетиция к ЧМ-2018»

3 июля 2017, 09:29
4

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил высокий уровень организации Кубка конфедераций-2017. Он считает, что Россия достойна проявила себя в ходе репетиции к чемпионату мира-2018.

«Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным. Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели.

Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли – быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто «возили» немцев, я такого не видел. Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах. Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли – немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль.

Я бы выделил на турнире два матча – России против Мексики и финальный. От всей души желаю нашим ребятам продолжать прогрессировать и улучшать игру. Впереди год, и этого достаточно, чтобы к чемпионату мира на равных сражаться с лучшими сборными мира», – сказал Жуков.

Напомним, что победителем турнира стала сборная Германии, Обыгравшая в финальной встрече Чили со счетом 1:0.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (4)
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александр 59
1499065054
Да, только года не хватит для прогресса и того чего Германия добивалась семь лет с 98 до 2006. А вы хотите за год!
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Сибирь за Спартак
1499086627
Выход как с шорт-треком на Олимпиаде - быстренько дать паспорта бразильцам, аргентинцам и прочим. И население увеличим, и шанс появится.
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роналдон
1499093801
Скажи людям спасибо, что футбол любят и ходят на стадионы! А репетиция никудышняя. Надо менять режиссера и некоторых исполнителей ! А у тебя, как и у Мудка - все отлично.. А спорт катится с твоим руководством, в частности, в низину, в самое дно. А была первая в мире спортивная держава. Эх, вы, казачки засланные .. !
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Decorhome
1499099662
Для кого то репетиция, для кого то разочарование
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