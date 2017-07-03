Жуков: «Кубок конфедераций – отличная репетиция к ЧМ-2018»

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил высокий уровень организации Кубка конфедераций-2017. Он считает, что Россия достойна проявила себя в ходе репетиции к чемпионату мира-2018.

«Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным. Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели.

Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли – быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто «возили» немцев, я такого не видел. Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах. Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли – немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль.

Я бы выделил на турнире два матча – России против Мексики и финальный. От всей души желаю нашим ребятам продолжать прогрессировать и улучшать игру. Впереди год, и этого достаточно, чтобы к чемпионату мира на равных сражаться с лучшими сборными мира», – сказал Жуков.

Напомним, что победителем турнира стала сборная Германии, Обыгравшая в финальной встрече Чили со счетом 1:0.