Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жулиано признался, что мало слышал о Паредесе до его перехода в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано высказал мнение о новичке петербургской команды Леандро Паредесе.

    Напомним, что аргентинский хавбек в субботу перешел из «Ромы» в «Зенит» за 23 миллиона евро.

    – Недавно ваша сборная играла с Австралией и Аргентиной. Причем обе встречи прошли на Зеленом континенте. Не удивило, что в первом случае на игру пришло 49 тысяч зрителей, а во втором – почти 100 тысяч?

    – Бразилия – Аргентина – это супердерби! Матч, который хотят увидеть очень многие. В Австралии это было незабываемо.

    – В составе сборной Аргентины в Австралию приезжал Паредес. Тогда уже слышали, что он может стать вашим одноклубником?

    – Нет. Я о нем тогда вообще мало что знал. Даже сейчас пока сложно что-то сказать о стиле его игры. Но, надеюсь, он нам поможет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 00:42
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 июля 2017, 15:35

      Странный бразилец)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 11:33

      В этой же статье он отметил, что с Данни часто не мог найти взаимопонимание на поле. И, что не боится изменений в команде, так как чувствует свои силы. Думаю, что у Манчини как любителя строгих схем во взаимодействии Жулиано и Паредеса не возникнет проблем. Наверное именно из-за итальянских четких схем (кто видел на сборах Зенит, наверняка отметили как чуть ли не ручку Манчини порой водит футболистов показывая где нужно находиться) отцепили "свободного художника" Данни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 3 июля 2017, 10:19

      Надеюсь они вдвоем сыграются и покажут хороший класс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2017, 09:16

      Рома бы никогда хорошего игрока не продала,тем более молодого и перспективного

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > Garrincha58 3 июля 2017, 10:58

      Миром правят правят деньги. Как там в "Крестном отце" - мы Вам сделаем предложение от которого Вы не сможете отказаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Gudvin > Garrincha58 3 июля 2017, 12:36

      Ага,Ламела и Пьянич так себе игрочки!Рома их за ненадобностью слила)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 июля 2017, 07:10

      Я думаю так же как и он не знает о существовании Жулиано!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 05:53

      Проще говоря - кто это такой вообще?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 01:19

      Паредес и Жулиано в составе считаю это уже довольно высокий уровень .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11