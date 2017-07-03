Жулиано признался, что мало слышал о Паредесе до его перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Жулиано высказал мнение о новичке петербургской команды Леандро Паредесе.

Напомним, что аргентинский хавбек в субботу перешел из «Ромы» в «Зенит» за 23 миллиона евро.

– Недавно ваша сборная играла с Австралией и Аргентиной. Причем обе встречи прошли на Зеленом континенте. Не удивило, что в первом случае на игру пришло 49 тысяч зрителей, а во втором – почти 100 тысяч?

– Бразилия – Аргентина – это супердерби! Матч, который хотят увидеть очень многие. В Австралии это было незабываемо.

– В составе сборной Аргентины в Австралию приезжал Паредес. Тогда уже слышали, что он может стать вашим одноклубником?

– Нет. Я о нем тогда вообще мало что знал. Даже сейчас пока сложно что-то сказать о стиле его игры. Но, надеюсь, он нам поможет.