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  • Жулиано признался, что мало слышал о Паредесе до его перехода в «Зенит»

Жулиано признался, что мало слышал о Паредесе до его перехода в «Зенит»

3 июля 2017, 00:42
9

Полузащитник «Зенита» Жулиано высказал мнение о новичке петербургской команды Леандро Паредесе.

Напомним, что аргентинский хавбек в субботу перешел из «Ромы» в «Зенит» за 23 миллиона евро.

– Недавно ваша сборная играла с Австралией и Аргентиной. Причем обе встречи прошли на Зеленом континенте. Не удивило, что в первом случае на игру пришло 49 тысяч зрителей, а во втором – почти 100 тысяч?

– Бразилия – Аргентина – это супердерби! Матч, который хотят увидеть очень многие. В Австралии это было незабываемо.

– В составе сборной Аргентины в Австралию приезжал Паредес. Тогда уже слышали, что он может стать вашим одноклубником?

– Нет. Я о нем тогда вообще мало что знал. Даже сейчас пока сложно что-то сказать о стиле его игры. Но, надеюсь, он нам поможет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано Паредес Леандро
Комментарии (9)
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Tsigan
1499033969
Паредес и Жулиано в составе считаю это уже довольно высокий уровень .
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Сибирь за Спартак
1499050387
Проще говоря - кто это такой вообще?
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Alex ostrov
1499055007
Я думаю так же как и он не знает о существовании Жулиано!
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Garrincha58
1499062612
Рома бы никогда хорошего игрока не продала,тем более молодого и перспективного
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Stavropolets
1499066384
Надеюсь они вдвоем сыграются и покажут хороший класс.
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Андрей Питерский
1499070823
В этой же статье он отметил, что с Данни часто не мог найти взаимопонимание на поле. И, что не боится изменений в команде, так как чувствует свои силы. Думаю, что у Манчини как любителя строгих схем во взаимодействии Жулиано и Паредеса не возникнет проблем. Наверное именно из-за итальянских четких схем (кто видел на сборах Зенит, наверняка отметили как чуть ли не ручку Манчини порой водит футболистов показывая где нужно находиться) отцепили "свободного художника" Данни.
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Dimon013
1499085321
Странный бразилец)))
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