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    Браво, Санчес и Дракслер сыграют с первых минут матча Чили – Германия

    Стали известны стартовые составы сборных Чили и Германии на финальный матч Кубка конфедераций-2017.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Босежур, Арангис, Диас, Санчес, Варгас.

    Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка, Рюдигер, Штиндль, Вернер.

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    Источник: ФИФА

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    02.07.2017 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 20:27

      Хорошей игры

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