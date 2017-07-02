Браво, Санчес и Дракслер сыграют с первых минут матча Чили – Германия

Стали известны стартовые составы сборных Чили и Германии на финальный матч Кубка конфедераций-2017.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Босежур, Арангис, Диас, Санчес, Варгас.

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка, Рюдигер, Штиндль, Вернер.

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