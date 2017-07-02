Маркес: «Где вообще взяли судью игры с Португалией? Он не достоин такого матча»

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место Кубка конфедераций-2017 от сборной Португалии (1:2, дополнительное время). Ветеран американцев серьезно раскритиковал главного судью матча Фахада Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.

«Мы провели хорошую игру. Жаль, что проиграли. Будем работать дальше, чтобы попасть на чемпионат мира в России. Считаю, что арбитр не был достоин такой игры. На такие матчи необходимо назначать судей более высокой квалификации. Не знаю, откуда вообще его взяли. На экране показывают повтор, где видно, что Пепе нарушил правила. Нам непонятно, какие критерии применяются при решении смотреть видеоповтор или нет.

Планирую ли принять участия на чемпионате мира? Приложу все усилия для этого. Мне необходимо поработать над своей физической формой, чтобы приехать в Россию в следующем году. Кто запомнился из игроков сборной России? Возможно, сильных индивидуальностей в российской сборной нет, но она сильна именно командной игрой», – заявил футболист.

Маркес выступает за первую сборную Мексики с 1997 года и успел провести за нее 131 матч и забить 16 голов.