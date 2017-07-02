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    Маркес: «Где вообще взяли судью игры с Португалией? Он не достоин такого матча»

    Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место Кубка конфедераций-2017 от сборной Португалии (1:2, дополнительное время). Ветеран американцев серьезно раскритиковал главного судью матча Фахада Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.

    «Мы провели хорошую игру. Жаль, что проиграли. Будем работать дальше, чтобы попасть на чемпионат мира в России. Считаю, что арбитр не был достоин такой игры. На такие матчи необходимо назначать судей более высокой квалификации. Не знаю, откуда вообще его взяли. На экране показывают повтор, где видно, что Пепе нарушил правила. Нам непонятно, какие критерии применяются при решении смотреть видеоповтор или нет.

    Планирую ли принять участия на чемпионате мира? Приложу все усилия для этого. Мне необходимо поработать над своей физической формой, чтобы приехать в Россию в следующем году. Кто запомнился из игроков сборной России? Возможно, сильных индивидуальностей в российской сборной нет, но она сильна именно командной игрой», – заявил футболист.

    Маркес выступает за первую сборную Мексики с 1997 года и успел провести за нее 131 матч и забить 16 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2017 18:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 3 июля 2017, 00:34

      Когда 2 пенальти с нами не назначил, никто не жаловался из вас. Так что пришлось вернуть должок, правда, не нам...

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 июля 2017, 23:19

      Этот же судья вас из группы вытащил...

      3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 2 июля 2017, 19:54

      Чтобы не обижать, сказал что команда хорошая))) А про себя подумал: "да кривоногие там все, нет никого, надо сказать фигню, чтобы не обиделись"

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 июля 2017, 19:11

      Да ..... судей на Кубок привлекли слабеньких , наверное основа устала за сезон или поехали на Ч Е U-21 /

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 2 июля 2017, 19:05

      Да на этом турнире вообще судейство дворового уровня ! ! ! На домашнем турнире можно было своих судей использовать(в целях рекламы или проверки),кроме игр сборной России конечно.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > life85 2 июля 2017, 19:12

      Согласен , российские отработали бы лучше этих третьеразрядных .....

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:05

      Судей никто не любит

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:12

      На хорошего судью ни кто не гонит .......

      0
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      Рейтинг: +42

      bodhi 2 июля 2017, 19:02

      Акинфеев точно запомнился.

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      Рейтинг: +6309

      порт 2 июля 2017, 19:01

      Кто запомнился из игроков сборной России? Возможно, сильных индивидуальностей в российской сборной нет
      ==============================
      А дальше можно было и не продолжать.

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 2 июля 2017, 18:58

      Мексиканцы хорошо играли, не много не повезло. Ждем их на ЧМ

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