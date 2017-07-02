Нани и Маркес выйдут с капитанскими повязками в матче Португалия – Мексика

Стали известны стартовые составы команд Португалии и Мексики на матч за третье место Кубка конфедераций-2017. У мексиканцев команду в качестве капитана выведет ветеран Рафаэль Маркес.

Португалия: Патрисиу, Нету, Пепе, Моутинью, Андре Силва, Семеду, Данилу, Пицци, Нани, Мартинш, Элизеу.

Мексика: Очоа, Араухо, Маркес, Лайун, Вела, Чичарито, Морено, Эррера, Гуардадо, Перальта, Л. Рейес.

Встреча начнется 2 июля в 15:00 по Москве на стадионе «Спартак». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.

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