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    Нани и Маркес выйдут с капитанскими повязками в матче Португалия – Мексика

    Стали известны стартовые составы команд Португалии и Мексики на матч за третье место Кубка конфедераций-2017. У мексиканцев команду в качестве капитана выведет ветеран Рафаэль Маркес.

    Португалия: Патрисиу, Нету, Пепе, Моутинью, Андре Силва, Семеду, Данилу, Пицци, Нани, Мартинш, Элизеу.

    Мексика: Очоа, Араухо, Маркес, Лайун, Вела, Чичарито, Морено, Эррера, Гуардадо, Перальта, Л. Рейес.

    Встреча начнется 2 июля в 15:00 по Москве на стадионе «Спартак». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    02.07.2017 13:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 июля 2017, 16:18

      Нету красавчик! Вышел и забил! Вот что значит зенитовская школа!

      1
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      Рейтинг: +151

      rerih 2 июля 2017, 14:26

      Буду за горячих мехито болеть))

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 2 июля 2017, 14:04

      Мне было странно, что в прошлом матче Нани не играл с первых минут

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июля 2017, 14:00

      свет кубка конфедераций померк-криштиану уехал.......

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