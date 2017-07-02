Халк прилетел в Санкт-Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Халк прилетел 2 июля в город на Неве с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Чили (2 июля, начало – в 21:00 по Москве). На своей странице в социальной сети бразилец признался в любви к Северной Пальмире.

Ныне Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ». 30 июня южноамериканец был дисквалифицирован на два матча чемпионата Китая.

В составе «Зенита» Халк провел 148 матчей и стал автором 77 мячей в ворота соперников.