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    Халк прилетел в Санкт-Петербург

    Бывший нападающий «Зенита» Халк прилетел 2 июля в город на Неве с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Чили (2 июля, начало – в 21:00 по Москве). На своей странице в социальной сети бразилец признался в любви к Северной Пальмире.

    Ныне Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ». 30 июня южноамериканец был дисквалифицирован на два матча чемпионата Китая.

    В составе «Зенита» Халк провел 148 матчей и стал автором 77 мячей в ворота соперников.

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    Источник: Instagram

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    02.07.2017 12:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 2 июля 2017, 16:29

      Через годик, когда Зенит будет играть в Лиги Чемпионов, а также возможно с лимитом на легионеров что-то станет - приезжай!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 15:49

      Точно встретится с Фурсенко и Сарсанией . Шансов , что договорятся мало , но чем черт не шутит .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 июля 2017, 14:31

      то что китайцы покупают игроков слышал, то что китайцы продают игроков, не слышал :) так что Халку до конца контракта тянуть лямку в Китае

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 2 июля 2017, 14:20

      Может Халкуша прилетел не только посмотреть финал КК, но и встретиться с Миллером и Фурсенко?А вдруг примкнёт снова к Зениту? Хорошо бы! Сарсания ведь способен на сюрпризы-возможен и такой! Связка Халк-Жулиано-это была бы СИЛИЩЕ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф > ZENIT-59 2 июля 2017, 14:53

      А может вам хуюшу

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Дедушка Адольф 2 июля 2017, 15:03

      Да пох на зенит, для рфпл было бы лучше. Пока от нас только бегут.

      -1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 июля 2017, 13:54

      Глаза всё уже.

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz 2 июля 2017, 13:46

      Эх бродяга Халк! Стесняется сам попроситься обратно, напрашивается

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > xColaz 2 июля 2017, 14:05

      если зеня предложит хотя бы на 10 копеек больше, то прибежит обратно! Игрок хороший, но слишком алчный до денег, поэтому какие стеснения?)))

      2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > diadushka 2 июля 2017, 15:04

      У него сестру похищали,не просто так наверное,бабок у него и без того уже было тогда норм

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой > SLAVAKPCC 2 июля 2017, 15:48

      Китайцы чтоль?

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Джой 2 июля 2017, 18:03

      нет,где то в Португалии кажется,это особо не разглашалось

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > diadushka 2 июля 2017, 20:50

      С Халком будет тоже самое, что и с В.Лавом.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 июля 2017, 13:34

      вот только этот и будет к вам ездить

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 июля 2017, 13:25

      Пожелтеть успел ))))))))

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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 июля 2017, 13:21

      Понимает, хорошие были времена!!!

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 июля 2017, 13:16

      Спецом получил дисквалификацию что бы слетать на финал))

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