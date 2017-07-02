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Халк прилетел в Санкт-Петербург

2 июля 2017, 12:52
20

Бывший нападающий «Зенита» Халк прилетел 2 июля в город на Неве с целью посетить финальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Германии и Чили (2 июля, начало – в 21:00 по Москве). На своей странице в социальной сети бразилец признался в любви к Северной Пальмире.

Ныне Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ». 30 июня южноамериканец был дисквалифицирован на два матча чемпионата Китая.

В составе «Зенита» Халк провел 148 матчей и стал автором 77 мячей в ворота соперников.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Кубок конфедераций Шанхай Порт Халк
Комментарии (20)
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Ванечка
1498989627
Живанилду, давай-ка обратно к нам! Артем скучает)
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С@НЁК.
1498990595
Спецом получил дисквалификацию что бы слетать на финал))
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Parham
1498990906
Понимает, хорошие были времена!!!
Ответить
ufos73
1498991142
Пожелтеть успел ))))))))
Ответить
карасевщина
1498991655
вот только этот и будет к вам ездить
Ответить
Ще Гевара
1498992867
Глаза всё уже.
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ZENIT-59
1498994432
Может Халкуша прилетел не только посмотреть финал КК, но и встретиться с Миллером и Фурсенко?А вдруг примкнёт снова к Зениту? Хорошо бы! Сарсания ведь способен на сюрпризы-возможен и такой! Связка Халк-Жулиано-это была бы СИЛИЩЕ!
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Masteralex
1498995089
то что китайцы покупают игроков слышал, то что китайцы продают игроков, не слышал :) так что Халку до конца контракта тянуть лямку в Китае
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dok66
1498999753
Точно встретится с Фурсенко и Сарсанией . Шансов , что договорятся мало , но чем черт не шутит .
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Dmirubo
1499002141
Через годик, когда Зенит будет играть в Лиги Чемпионов, а также возможно с лимитом на легионеров что-то станет - приезжай!
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