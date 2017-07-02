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    Швайнштайгер не смог доиграть матч из-за травмы

    Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер получил травму бедра в матче чемпионата МЛС против «Ванкувер Уайткепс». 32-летний футболист неудачно обработал мяч в одном из эпизодов, выполнил передачу и тут же попросил замену, держась за бедро. По предварительному диагнозу, серьезной травмы у Бастиана нет – скорее всего, речь идет о защемлении нерва.

    Напомним, что экс-футболист сборной Германии перешел в «Чикаго» в этом году. Его дебют в новой команде состоялся в марте. С этого момента он успел сыграть в 14 матчах первенства. Он записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    02.07.2017 06:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 июля 2017, 06:46

      Опять началось чтоли(((

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