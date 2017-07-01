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    Инфантино: «На Кубке конфедераций в России все прошло идеально. Благодарю русский народ»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проходящего в эти дни Кубка конфедераций-2017, который принимает Россия. По словам функционера, организация соревнования не вызывает никаких вопросов.

    «Этот Кубок конфедераций на четырех стадионах был большим успехом со многих точек зрения. Во-первых, благодарю Россию, местный организационный комитет, РФС, весь русский народ. Отлично работали волонтеры, которые всегда готовы были прийти на помощь. У нас было более шести тысяч волонтеров из 78 стран.

    Были сыграны прекрасные матчи, в среднем забивалось почти три гола за игру. На Кубок конфедераций ходило в среднем почти 38 тысяч зрителей. Теперь чемпионы мира, приехавшие сюда с молодой командой, сыграют с победителем чемпионата Южной Америки. До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнемся в России. Что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, все прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, визы – всего этого не бывает в других городах. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждем такого же теплого приема на чемпионате мира-2018. Следующим летом будет праздник футбола в России.

    В России мы написали новую страницу футбольной истории. Я говорю о системе видеопомощников арбитра. Считаю, VAR прошла успешную проверку. Мы очень этому рады. Много раз видеопомощники помогали главному судье, в шести случаях были исправлены ошибки. Если бы не эта система, то результаты на поле оказались бы менее справедливыми. Игра стала честной, крупных ошибок больше не будет. Конечно, это пока тест. Нам еще нужно поработать над некоторыми деталями – связью судей, скоростью принятия решения. Всегда будут вестись дискуссии по поводу того или иного эпизода, но последнее слово остается за главным судьей», – заявил Инфантино.

    Напомним, что завершится Кубок конфедераций 2 июля в Санкт-Петербурге финальным матчем между сборными Германии и Чили. В этот же день в поединке за третье место сыграют португальцы и мексиканцы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2017 12:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 июля 2017, 12:24

      Хоть кто-то правильно выразился - Русский,а не Российский!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 июля 2017, 21:13

      С такими комментариями он завтра окажется в списке интерпола и и нато с цру, ну и укропов само сабой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Gullit 76 1 июля 2017, 22:53

      Лишь бы Украина в розыск его не объявила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 июля 2017, 15:51

      Спасибо также и нашим службам, которые сумели предотвратить несколько провокаций! Ну а наши болельщики показали всему миру доброжелательность и гостеприимство!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 1 июля 2017, 14:50

      Инфантино адекватный мужик,,,что редкость в современной Европе

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 13:50

      Даже чиновник оценил видеоповторы, а наши только телепузиков увидели. Будогосский, КГБ и футбол несовместимы.

      2
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 1 июля 2017, 12:51

      Хороший праздник, но, увы, без нас.

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 12:35

      Прошёл хорошо турнир, да и команды показывали вполне атакующий и интересный футбол, вообще мини праздник получился

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > forward33 1 июля 2017, 14:17

      лучшим игроком была Лопырева

      -3
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