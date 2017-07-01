Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Инфантино: «На Кубке конфедераций в России все прошло идеально. Благодарю русский народ»

Инфантино: «На Кубке конфедераций в России все прошло идеально. Благодарю русский народ»

1 июля 2017, 12:05
9

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проходящего в эти дни Кубка конфедераций-2017, который принимает Россия. По словам функционера, организация соревнования не вызывает никаких вопросов.

«Этот Кубок конфедераций на четырех стадионах был большим успехом со многих точек зрения. Во-первых, благодарю Россию, местный организационный комитет, РФС, весь русский народ. Отлично работали волонтеры, которые всегда готовы были прийти на помощь. У нас было более шести тысяч волонтеров из 78 стран.

Были сыграны прекрасные матчи, в среднем забивалось почти три гола за игру. На Кубок конфедераций ходило в среднем почти 38 тысяч зрителей. Теперь чемпионы мира, приехавшие сюда с молодой командой, сыграют с победителем чемпионата Южной Америки. До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнемся в России. Что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, все прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, визы – всего этого не бывает в других городах. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждем такого же теплого приема на чемпионате мира-2018. Следующим летом будет праздник футбола в России.

В России мы написали новую страницу футбольной истории. Я говорю о системе видеопомощников арбитра. Считаю, VAR прошла успешную проверку. Мы очень этому рады. Много раз видеопомощники помогали главному судье, в шести случаях были исправлены ошибки. Если бы не эта система, то результаты на поле оказались бы менее справедливыми. Игра стала честной, крупных ошибок больше не будет. Конечно, это пока тест. Нам еще нужно поработать над некоторыми деталями – связью судей, скоростью принятия решения. Всегда будут вестись дискуссии по поводу того или иного эпизода, но последнее слово остается за главным судьей», – заявил Инфантино.

Напомним, что завершится Кубок конфедераций 2 июля в Санкт-Петербурге финальным матчем между сборными Германии и Чили. В этот же день в поединке за третье место сыграют португальцы и мексиканцы.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Инфантино Джанни
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
forward33
1498901738
Прошёл хорошо турнир, да и команды показывали вполне атакующий и интересный футбол, вообще мини праздник получился
Ответить
maior-60
1498902661
Хороший праздник, но, увы, без нас.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498906235
Даже чиновник оценил видеоповторы, а наши только телепузиков увидели. Будогосский, КГБ и футбол несовместимы.
Ответить
slavа0508
1498909839
Инфантино адекватный мужик,,,что редкость в современной Европе
Ответить
mialkov
1498913507
Спасибо также и нашим службам, которые сумели предотвратить несколько провокаций! Ну а наши болельщики показали всему миру доброжелательность и гостеприимство!
Ответить
Gullit 76
1498932837
С такими комментариями он завтра окажется в списке интерпола и и нато с цру, ну и укропов само сабой.
Ответить
Pourport
1498987462
Хоть кто-то правильно выразился - Русский,а не Российский!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
3
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
6
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
14
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
2
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
13
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+