Инфантино: «На Кубке конфедераций в России все прошло идеально. Благодарю русский народ»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от проходящего в эти дни Кубка конфедераций-2017, который принимает Россия. По словам функционера, организация соревнования не вызывает никаких вопросов.

«Этот Кубок конфедераций на четырех стадионах был большим успехом со многих точек зрения. Во-первых, благодарю Россию, местный организационный комитет, РФС, весь русский народ. Отлично работали волонтеры, которые всегда готовы были прийти на помощь. У нас было более шести тысяч волонтеров из 78 стран.

Были сыграны прекрасные матчи, в среднем забивалось почти три гола за игру. На Кубок конфедераций ходило в среднем почти 38 тысяч зрителей. Теперь чемпионы мира, приехавшие сюда с молодой командой, сыграют с победителем чемпионата Южной Америки. До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнемся в России. Что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, все прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, визы – всего этого не бывает в других городах. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждем такого же теплого приема на чемпионате мира-2018. Следующим летом будет праздник футбола в России.

В России мы написали новую страницу футбольной истории. Я говорю о системе видеопомощников арбитра. Считаю, VAR прошла успешную проверку. Мы очень этому рады. Много раз видеопомощники помогали главному судье, в шести случаях были исправлены ошибки. Если бы не эта система, то результаты на поле оказались бы менее справедливыми. Игра стала честной, крупных ошибок больше не будет. Конечно, это пока тест. Нам еще нужно поработать над некоторыми деталями – связью судей, скоростью принятия решения. Всегда будут вестись дискуссии по поводу того или иного эпизода, но последнее слово остается за главным судьей», – заявил Инфантино.

Напомним, что завершится Кубок конфедераций 2 июля в Санкт-Петербурге финальным матчем между сборными Германии и Чили. В этот же день в поединке за третье место сыграют португальцы и мексиканцы.