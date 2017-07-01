Ивелин Попов: «В предстоящем сезоне «Спартак» обещает стать еще ближе к идеалу»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил надежду, что команда продолжит прогрессировать. По словам футболиста, игроки стали лучше понимать требования главного тренера Массимо Карреры.

«Надеюсь, будем еще лучше, чем в прошлом. У нас хорошая команда, никто не ушел, поэтому и думаю, что будем прогрессировать. У всех, кто находится на сборах, положительные эмоции. Мы знаем, что нас ждет Кубок России, Суперкубок, чемпионат России и Лига чемпионов, поэтому мы заряжены очень позитивно.

Я бы сказал так: в сезоне 2016/17 «Спартак» был близок к идеальному. Мы адаптировались к требованиям Карреры, они стали более понятными, в связи с этим, думаю, в предстоящем сезоне «Спартак» обещает подобраться к идеальному состоянию еще ближе, – заявил Попов.

В прошлом сезоне хавбек провел 22 матча в Премьер-лиге, забив два гола и отдав три результативные передачи.