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  • Ивелин Попов: «В предстоящем сезоне «Спартак» обещает стать еще ближе к идеалу»

Ивелин Попов: «В предстоящем сезоне «Спартак» обещает стать еще ближе к идеалу»

1 июля 2017, 09:57
9

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил надежду, что команда продолжит прогрессировать. По словам футболиста, игроки стали лучше понимать требования главного тренера Массимо Карреры.

«Надеюсь, будем еще лучше, чем в прошлом. У нас хорошая команда, никто не ушел, поэтому и думаю, что будем прогрессировать. У всех, кто находится на сборах, положительные эмоции. Мы знаем, что нас ждет Кубок России, Суперкубок, чемпионат России и Лига чемпионов, поэтому мы заряжены очень позитивно.

Я бы сказал так: в сезоне 2016/17 «Спартак» был близок к идеальному. Мы адаптировались к требованиям Карреры, они стали более понятными, в связи с этим, думаю, в предстоящем сезоне «Спартак» обещает подобраться к идеальному состоянию еще ближе, – заявил Попов.

В прошлом сезоне хавбек провел 22 матча в Премьер-лиге, забив два гола и отдав три результативные передачи.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (9)
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Krics
1498893625
Ивелин много слов, надо делом доказывать, сезон закончился и у всех команд ноль очков, а с команды в этом сезоне спрос другой . Докажите, что - вы настояшие чемпионы, а МЫ всегда вас поддержим.
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Одинокий волк Маквейд
1498894336
Взаимопонимание станет лучше по-любому, наигрывайте угловые и всё будет зер гуд, для борьбы за титул РФПЛ хватит и этого состава, а вот для ЛЧ нужно усиление. Но работа идет втихаря, надеюсь на успех.
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Диктор
1498897597
Дай то Бог.
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alexivanof197
1498904231
мы тоже надеемся
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Garrincha58
1498908843
где этот идеал то?, нет предела совершенству
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Mahone
1498912774
Думаю так и будет,хотя отстоять чемпионство будет тяжело
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Андрей Питерский
1498913863
Интересно будет посмотреть на спартачей в новом сезоне. Удержать планку будет непросто. На кураже уже не прокатит. Но костяк есть, игроки качественные. Удачи в новом сезоне! Я болею, естественно, за Зенит. Но удачи желаю всем. Пусть победит достойный и сильнейший.
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