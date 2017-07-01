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    Ивелин Попов: «В предстоящем сезоне «Спартак» обещает стать еще ближе к идеалу»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил надежду, что команда продолжит прогрессировать. По словам футболиста, игроки стали лучше понимать требования главного тренера Массимо Карреры.

    «Надеюсь, будем еще лучше, чем в прошлом. У нас хорошая команда, никто не ушел, поэтому и думаю, что будем прогрессировать. У всех, кто находится на сборах, положительные эмоции. Мы знаем, что нас ждет Кубок России, Суперкубок, чемпионат России и Лига чемпионов, поэтому мы заряжены очень позитивно.

    Я бы сказал так: в сезоне 2016/17 «Спартак» был близок к идеальному. Мы адаптировались к требованиям Карреры, они стали более понятными, в связи с этим, думаю, в предстоящем сезоне «Спартак» обещает подобраться к идеальному состоянию еще ближе, – заявил Попов.

    В прошлом сезоне хавбек провел 22 матча в Премьер-лиге, забив два гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: Бобсоккер

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    01.07.2017 09:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 15:57

      Интересно будет посмотреть на спартачей в новом сезоне. Удержать планку будет непросто. На кураже уже не прокатит. Но костяк есть, игроки качественные. Удачи в новом сезоне! Я болею, естественно, за Зенит. Но удачи желаю всем. Пусть победит достойный и сильнейший.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Андрей Питерский 1 июля 2017, 16:39

      редкий адекватный отзыв из Питера, пусть победит чемпион

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 июля 2017, 15:39

      Думаю так и будет,хотя отстоять чемпионство будет тяжело

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 14:34

      где этот идеал то?, нет предела совершенству

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 1 июля 2017, 13:17

      мы тоже надеемся

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июля 2017, 11:26

      Дай то Бог.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Диктор 1 июля 2017, 16:40

      Просто выиграйте чемпионат, можно не идеально, мы поймем

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 10:32

      Взаимопонимание станет лучше по-любому, наигрывайте угловые и всё будет зер гуд, для борьбы за титул РФПЛ хватит и этого состава, а вот для ЛЧ нужно усиление. Но работа идет втихаря, надеюсь на успех.

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      Рейтинг: +899

      Krics 1 июля 2017, 10:20

      Ивелин много слов, надо делом доказывать, сезон закончился и у всех команд ноль очков, а с команды в этом сезоне спрос другой . Докажите, что - вы настояшие чемпионы, а МЫ всегда вас поддержим.

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