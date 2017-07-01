Агент Рыбуса: «У Мацея нет предложений из России»

Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски отметил, что футболист не имеет предложений из России. Ранее сообщалось, что хавбек интересен трем клубам РФПЛ.

«Я не говорил, что к Мацею проявляют интерес три клуба из России. Не знаю, зачем написали так. Да, был интерес со стороны ЦСКА, но еще месяц назад и этот вопрос уже закрыт. Армейцы не смогут потянуть стоимость Рыбуса, они ведь недавно достроили свой новый стадион.

На данный момент предложений из России у нас нет», – приводит слова агента Sportowefakty.

Напомним, Рыбус уже выступал в РФПЛ в составе «Ахмата», цвета которого 27-летний поляк защищал в период с 2012 по 2016 год.