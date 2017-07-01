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Агент Рыбуса: «У Мацея нет предложений из России»

1 июля 2017, 07:51
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Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски отметил, что футболист не имеет предложений из России. Ранее сообщалось, что хавбек интересен трем клубам РФПЛ.

«Я не говорил, что к Мацею проявляют интерес три клуба из России. Не знаю, зачем написали так. Да, был интерес со стороны ЦСКА, но еще месяц назад и этот вопрос уже закрыт. Армейцы не смогут потянуть стоимость Рыбуса, они ведь недавно достроили свой новый стадион.

На данный момент предложений из России у нас нет», – приводит слова агента Sportowefakty.

Напомним, Рыбус уже выступал в РФПЛ в составе «Ахмата», цвета которого 27-летний поляк защищал в период с 2012 по 2016 год.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Рыбус Мацей
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