Зуев: «Песьяков, Паршивлюк и Макеев сказали, что в «Ростове» супер»

А вот если новый Ростов задаст жару!!! И как себя будут чувствовать те, кто выбросил новичков Ростова из своих команд??? Или вы забыли историю с Джано и Дзюбой??? Ростов просто их реанимировал и теперь они желаемые игроки в любой команде...А кому они были нужны до Ростова??? Ростов-поликлиника для футбола, лечит , а потом раздает...
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал свой переход в команду из «Спартака». Как отметил футболист, его адаптация в команде проходит быстрыми темпами.
«Потихоньку осваиваюсь, привыкаю к приличным нагрузкам. Уже успел немного устать, но нужно привыкать. Перед переходом спрашивал про «Ростов» у Песьякова, Паршивлюка и Макеева. Они сказали, что здесь супер. Адаптация? Они проходит легко, так как я многих знаю», – заявил Зуев.
В прошлом сезоне Зуев провел 17 матчей в чемпионате России в составе «Крыльев Советов», отметившись двумя результативными передачами.