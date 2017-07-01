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  • Зуев: «Песьяков, Паршивлюк и Макеев сказали, что в «Ростове» супер»

Зуев: «Песьяков, Паршивлюк и Макеев сказали, что в «Ростове» супер»

1 июля 2017, 07:09
8

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал свой переход в команду из «Спартака». Как отметил футболист, его адаптация в команде проходит быстрыми темпами.

«Потихоньку осваиваюсь, привыкаю к приличным нагрузкам. Уже успел немного устать, но нужно привыкать. Перед переходом спрашивал про «Ростов» у Песьякова, Паршивлюка и Макеева. Они сказали, что здесь супер. Адаптация? Они проходит легко, так как я многих знаю», – заявил Зуев.

В прошлом сезоне Зуев провел 17 матчей в чемпионате России в составе «Крыльев Советов», отметившись двумя результативными передачами.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Песьяков Сергей Паршивлюк Сергей Макеев Евгений Зуев Александр
Комментарии (8)
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Mahone
1498884581
Удачи вам Спартаковцы в Ростове!!!!!!
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Одинокий волк Маквейд
1498885898
Не рановато ли ты уставать начал?
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Фернандо11
1498888653
ЗП задерживать начнут,посмотрим как вы заговорите)))
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Вадим 1972
1498889236
Ещё один клуб решил скупить не нужных Спартаку футболистов, вряд ли что то хорошее получится.
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zico2205
1498899474
А вот если новый Ростов задаст жару!!! И как себя будут чувствовать те, кто выбросил новичков Ростова из своих команд??? Или вы забыли историю с Джано и Дзюбой??? Ростов просто их реанимировал и теперь они желаемые игроки в любой команде...А кому они были нужны до Ростова??? Ростов-поликлиника для футбола, лечит , а потом раздает...
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