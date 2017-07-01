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    Зуев: «Песьяков, Паршивлюк и Макеев сказали, что в «Ростове» супер»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал свой переход в команду из «Спартака». Как отметил футболист, его адаптация в команде проходит быстрыми темпами.

    «Потихоньку осваиваюсь, привыкаю к приличным нагрузкам. Уже успел немного устать, но нужно привыкать. Перед переходом спрашивал про «Ростов» у Песьякова, Паршивлюка и Макеева. Они сказали, что здесь супер. Адаптация? Они проходит легко, так как я многих знаю», – заявил Зуев.

    В прошлом сезоне Зуев провел 17 матчей в чемпионате России в составе «Крыльев Советов», отметившись двумя результативными передачами.

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.07.2017 07:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 1 июля 2017, 11:57

      А вот если новый Ростов задаст жару!!! И как себя будут чувствовать те, кто выбросил новичков Ростова из своих команд??? Или вы забыли историю с Джано и Дзюбой??? Ростов просто их реанимировал и теперь они желаемые игроки в любой команде...А кому они были нужны до Ростова??? Ростов-поликлиника для футбола, лечит , а потом раздает...

      5
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > zico2205 1 июля 2017, 15:58

      Но Вы не можете спорить, что Ананидзе в Спартаке ! А Дзюба просто погнался за более высокой зарплатой !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 1 июля 2017, 09:07

      Ещё один клуб решил скупить не нужных Спартаку футболистов, вряд ли что то хорошее получится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > alek-pashckov 1 июля 2017, 15:56

      НЕТ. Спартак не ставил крест. Здесь другая ситуация. Дцюба на более высокий гонорар позарился. С этим Вы не можете спорить.

      1
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      Рейтинг: +26

      Фернандо11 1 июля 2017, 08:57

      ЗП задерживать начнут,посмотрим как вы заговорите)))

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 08:11

      Не рановато ли ты уставать начал?

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 июля 2017, 07:49

      Удачи вам Спартаковцы в Ростове!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > Mahone 1 июля 2017, 16:02

      Я бесспорно желаю удачи, только это не отменяет факт, что такой подход практически не приносил успеха.

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