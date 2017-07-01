Зуев: «Песьяков, Паршивлюк и Макеев сказали, что в «Ростове» супер»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал свой переход в команду из «Спартака». Как отметил футболист, его адаптация в команде проходит быстрыми темпами.

«Потихоньку осваиваюсь, привыкаю к приличным нагрузкам. Уже успел немного устать, но нужно привыкать. Перед переходом спрашивал про «Ростов» у Песьякова, Паршивлюка и Макеева. Они сказали, что здесь супер. Адаптация? Они проходит легко, так как я многих знаю», – заявил Зуев.

В прошлом сезоне Зуев провел 17 матчей в чемпионате России в составе «Крыльев Советов», отметившись двумя результативными передачами.