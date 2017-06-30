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  • Александр Кержаков: «Смолов сыграл на Кубке конфедераций-2017 на «тройку»

Александр Кержаков: «Смолов сыграл на Кубке конфедераций-2017 на «тройку»

30 июня 2017, 23:09
12

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков дал оценку игре форварда сборной России и «Краснодара» Федора Смолова на Кубке конфедераций-2017.

«Турнир для Смолова получился неоднозначным. Он начал неплохо, и мы видели гол в ворота сборной Новой Зеландии. Федя сыграл там здорово, открывался, имел очень много пространства и возможностей для того, чтобы забить. В итоге забил этот долгожданный гол в официальных турнирах за сборную. Но потом, может быть, уровень соперников или что-то еще помешало. У него микротравма была. В эпизоде с голом он все сделал чудесно: отдал пас на фланг и пошел открываться, затем замкнул прострел.

Думаю, голами Смолов точно убедил бы селекционеров европейских клубов. Но, к сожалению, он отличился только один раз. С Португалией, за исключением 15 минут второго тайма, у нашей сборной не было ничего. В том матче нападающий был отрезан. В матче с Мексикой хорошо пробил, но попал в штангу. В целом Федор провел Кубок конфедераций удовлетворительно», – заявил Кержаков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России на турнире смогла набрать очки только в поединке с Новой Зеландией (2:0) и не вышла из своей группы.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Смолов Федор Кержаков Александр
Комментарии (12)
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Chesn0k
1498854587
слуцкий ставил смолова на край, не на свою позицию, черчес поставил на свою, но без поддержки игроков группы атаки. тренеришки подставляют.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1498866684
С Мексикой и Португалией у Смолова 3 выигранных единоборства из 28 - это твёрдая двойка.
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Краса
1498878311
С Зеландией отыграл и с дулся....
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Serjoga
1498878833
Еще один эксперт объявился!
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a-rakhmatov
1498879982
А мне показалось, что кроме Головина и Самедова все играли на тройку....
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rubinovyi2
1498885468
Керж конечно дело,сыграл-бы лучше,но не попал.)
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Одинокий волк Маквейд
1498888221
По ощущениям - на КК играли Акинфеев и Смолов, больше никого не было. А вот незаметный Самедов плюху забил и пас Смолову отдал. О нем никто не обмолвился.
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Тамхар
1498892648
Ну ты-то, как обычно, сыграл бы на "пятерку". Всех птиц бы разогнал над стадионами...
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sochi-2013
1498910314
При всей неоднозначности отношения к Кержакову, надо признать- он БИЛ. По воротам, в сторону ворот, вдоль ворот, выше ворот, но находил (и создавал) моменты для удара. У Феди этого нет. Похоже, что у него не произошло внутреннего взросления- он тушуется перед "старшаками". Может психолог нужен?
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ijgjr
1498916221
Это уже господа товарищи - дебелизм -это не излечимо -как сам в прошлом футболист и оценивать так товарища
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