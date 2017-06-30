Александр Кержаков: «Смолов сыграл на Кубке конфедераций-2017 на «тройку»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков дал оценку игре форварда сборной России и «Краснодара» Федора Смолова на Кубке конфедераций-2017.

«Турнир для Смолова получился неоднозначным. Он начал неплохо, и мы видели гол в ворота сборной Новой Зеландии. Федя сыграл там здорово, открывался, имел очень много пространства и возможностей для того, чтобы забить. В итоге забил этот долгожданный гол в официальных турнирах за сборную. Но потом, может быть, уровень соперников или что-то еще помешало. У него микротравма была. В эпизоде с голом он все сделал чудесно: отдал пас на фланг и пошел открываться, затем замкнул прострел.

Думаю, голами Смолов точно убедил бы селекционеров европейских клубов. Но, к сожалению, он отличился только один раз. С Португалией, за исключением 15 минут второго тайма, у нашей сборной не было ничего. В том матче нападающий был отрезан. В матче с Мексикой хорошо пробил, но попал в штангу. В целом Федор провел Кубок конфедераций удовлетворительно», – заявил Кержаков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России на турнире смогла набрать очки только в поединке с Новой Зеландией (2:0) и не вышла из своей группы.