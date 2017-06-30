Депутат Госдумы Лебедев: «Не хотел обидеть Жиркова. Сказал на эмоциях то, что говорить не стоило»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев признался, что ему не следовало на эмоциях давать комментарии в адрес сборной России.

Напомним, что после поражения национальной команды от Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 Лебедев призвал набить морду защитнику Юрию Жиркову, который в той игре получил красную карточку.

«Как известно, последнюю неделю многие СМИ и болельщики следят за развитием ситуации, которая вызвана моим комментарием после матча Россия – Мексика. Вчера поздно вечером у меня состоялась встреча с президентом РФС Виталием Мутко, по итогам которой, желая поставить точку в этой ситуации, мне хотелось бы сказать следующее.

Дорогие друзья и дорогие болельщики. Футбол – это эмоции, и именно за эмоции мы любим эту игру. Комментарии, которые я дал после матча с Мексикой, получили довольно широкий резонанс, и в первую очередь из-за реплики в адрес Юрия Жиркова. Сейчас, когда эмоции улеглись, я согласен с тем, что, наверное, мои слова прозвучали неуважительно в адрес Жиркова. Юрий – профессионал, игрок с богатейшим опытом, более 10 лет выступлений в национальной команде, более 70 матчей. Не раз завоевывал различные трофеи на клубном уровне. В матче Россия – Мексика Жирков был лидером команды, потому, поверьте, было особенно досадно его удаление. Тот комментарий я дал буквально сразу после финального свистка, находясь на эмоциональном пике. Уверен, что и большинство болельщиков в ту секунду находилось в похожем эмоциональном состоянии, но не все смогли бы выразить эти чувства, поскольку некоторых сдерживает статус, особое положение либо иные обстоятельства. Я, к сожалению, эмоционально прорвался, что называется, потому что действительно остро переживаю неудачи сборной России. Не могу иначе. К сожалению, мною в сердцах было сказано то, что не стоило выносить на публику. Но я очень прошу с пониманием отнестись к моим эмоциям, ведь в этот раз досада была особенно горькой потому, что, в отличие от предыдущих турниров, сборная России, особенно в матче с Мексикой, показала весьма качественный футбол и полную самоотдачу. Ребята вполне могли выйти в полуфинал, где мы их ждали, но, к сожалению, не смогли.

Очень надеюсь, что игра, которую строит Станислав Черчесов, и фундамент, который был заложен на Кубке конфедераций, помогут нашей команде за год вырасти еще больше и показать еще более качественный и достойный футбол на чемпионате мира в России в следующем году. И в завершение хочу обратиться и к Юрию Жиркову, и ко всем, кого затронули мои высказывания. Я никоим образом не хотел никого обидеть или оскорбить ни самого Юрия, ни других игроков. Просто я сказал на эмоциях то, что говорить не стоило», — сообщил Лебедев.