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  • Депутат Госдумы Лебедев: «Не хотел обидеть Жиркова. Сказал на эмоциях то, что говорить не стоило»

Депутат Госдумы Лебедев: «Не хотел обидеть Жиркова. Сказал на эмоциях то, что говорить не стоило»

30 июня 2017, 13:16
35

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев признался, что ему не следовало на эмоциях давать комментарии в адрес сборной России.

Напомним, что после поражения национальной команды от Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 Лебедев призвал набить морду защитнику Юрию Жиркову, который в той игре получил красную карточку.

«Как известно, последнюю неделю многие СМИ и болельщики следят за развитием ситуации, которая вызвана моим комментарием после матча Россия – Мексика. Вчера поздно вечером у меня состоялась встреча с президентом РФС Виталием Мутко, по итогам которой, желая поставить точку в этой ситуации, мне хотелось бы сказать следующее.

Дорогие друзья и дорогие болельщики. Футбол – это эмоции, и именно за эмоции мы любим эту игру. Комментарии, которые я дал после матча с Мексикой, получили довольно широкий резонанс, и в первую очередь из-за реплики в адрес Юрия Жиркова. Сейчас, когда эмоции улеглись, я согласен с тем, что, наверное, мои слова прозвучали неуважительно в адрес Жиркова. Юрий – профессионал, игрок с богатейшим опытом, более 10 лет выступлений в национальной команде, более 70 матчей. Не раз завоевывал различные трофеи на клубном уровне. В матче Россия – Мексика Жирков был лидером команды, потому, поверьте, было особенно досадно его удаление. Тот комментарий я дал буквально сразу после финального свистка, находясь на эмоциональном пике. Уверен, что и большинство болельщиков в ту секунду находилось в похожем эмоциональном состоянии, но не все смогли бы выразить эти чувства, поскольку некоторых сдерживает статус, особое положение либо иные обстоятельства. Я, к сожалению, эмоционально прорвался, что называется, потому что действительно остро переживаю неудачи сборной России. Не могу иначе. К сожалению, мною в сердцах было сказано то, что не стоило выносить на публику. Но я очень прошу с пониманием отнестись к моим эмоциям, ведь в этот раз досада была особенно горькой потому, что, в отличие от предыдущих турниров, сборная России, особенно в матче с Мексикой, показала весьма качественный футбол и полную самоотдачу. Ребята вполне могли выйти в полуфинал, где мы их ждали, но, к сожалению, не смогли.

Очень надеюсь, что игра, которую строит Станислав Черчесов, и фундамент, который был заложен на Кубке конфедераций, помогут нашей команде за год вырасти еще больше и показать еще более качественный и достойный футбол на чемпионате мира в России в следующем году. И в завершение хочу обратиться и к Юрию Жиркову, и ко всем, кого затронули мои высказывания. Я никоим образом не хотел никого обидеть или оскорбить ни самого Юрия, ни других игроков. Просто я сказал на эмоциях то, что говорить не стоило», — сообщил Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Жирков Юрий Лебедев Игорь
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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westminster1
1498818138
Много лестных слов и ссылок на эмоции, а извинений так и не последовало..
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Artemka69
1498818178
Ещё один заднюю включил!!))))
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la verdad
1498818307
Дешёвка, как все в ГД
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bset
1498818910
Жириновские не привыкли извиняться. Даже тут извинений не было.
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семёнычев
1498819756
Эмоции, говоришь?))) Эмоции- это у вас семейное.... Представляешь теперь, какие эмоции у Лаврова иногда бывают? Как Чуркин( земля ему пухом) эмоции мог держать? Кстати, есть повод папе позвонить и попросить его, чтобы не лез в президенты на будущий год... а то, вдруг пролезет,.. представляешь, ЧО ВЫ НА ЭМОЦИЯХ НАТВОРИТЕ????????
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sheddy
1498820222
Сейчас ещё неделя пройдёт и скажет: "Юра Жирков - это мой любимый футболист вообще". Вот трепло.
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Тамхар
1498821992
Вот такие у нас депутаты... Без царя, что называется, в голове.
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FanatSerj
1498822095
даже читать весь этот бред не хочется, надеюсь ему Жирков по хлебалу все же дал.
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Houston
1498823859
Толовище тупорылое
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Чермындыр
1498825985
Как же раздражает неумение многих людей признавать свои ошибки. Ну будь ты мужиком - скажи "Да, виноват, был неправ. Приношу извинения". Нет, будет ужом изворачиваться - "А вот они... а вот я... это были эмоции... все хотели...все тоже на эмоциях... а я как все...". Противно
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