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  • У Титова есть вопросы по Кокорину, Дзюбе и Шатову в сборной России

У Титова есть вопросы по Кокорину, Дзюбе и Шатову в сборной России

29 июня 2017, 16:04
8

Тренер «Енисея» Егор Титов признался, что с оптимизмом ожидал проведения Кубка конфедераций в России, а также выступления национальной команды на нем.

«Оптимизм был. Результат последнего матча, как футболистов, так и нас всех, болельщиков, расстроил, но, повторюсь, позитив был. Видно, что ребята играли с желанием, поддержкой болельщиков, за что им огромное спасибо. Но всегда нам чего-то не хватало.

Я тренер и не имею права говорить. По картинке, конечно, виднее, что можно было бы добавить. Но Станислав Черчесов находится внутри коллектива, видит ребят каждый день. Тот состав, который был выбран на игру, – это его прерогатива.

До чемпионата мира целый год. К этому времени, надеюсь, у нас еще будут яркие молодые исполнители, хотя не было Александра Кокорина, Артема Дзюбы, Олега Шатова… Не было тех футболистов, которые были лидерами нашей команды.

К сожалению, из-за серьезного повреждения отсутствовал и Роман Зобнин. Но о нем мы говорим как о футболисте твердого основного состава. А вот по Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на турнире, и вопросы, прежде всего, к ним самим», – сказал Титов

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Титов Егор Дзюба Артем Кокорин Александр Шатов Олег Зобнин Роман
Комментарии (8)
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Бульба
1498742651
Пусть Шампусик пьют,игрочишки
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Klodus
1498744581
По Кокорину один вопрос. Что он делал в основном составе зенита?
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Диктор
1498744746
Согласен только по кандидатуре Шатова -его жалко ,а об остальных вопросов нет -они недостойны.
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Garrincha58
1498751149
кто такой Титов какое его дело кого взял Черчес кого отцепил давай лучше советы Аленю
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александр 59
1498761292
По мне так Шатов сборной нужен
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Аид666
1498898735
только не ЦЕЛЫЙ год... а всего лишь год с небольшим количеством товарняков и все...
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