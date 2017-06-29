У Титова есть вопросы по Кокорину, Дзюбе и Шатову в сборной России

Тренер «Енисея» Егор Титов признался, что с оптимизмом ожидал проведения Кубка конфедераций в России, а также выступления национальной команды на нем.

«Оптимизм был. Результат последнего матча, как футболистов, так и нас всех, болельщиков, расстроил, но, повторюсь, позитив был. Видно, что ребята играли с желанием, поддержкой болельщиков, за что им огромное спасибо. Но всегда нам чего-то не хватало.

Я тренер и не имею права говорить. По картинке, конечно, виднее, что можно было бы добавить. Но Станислав Черчесов находится внутри коллектива, видит ребят каждый день. Тот состав, который был выбран на игру, – это его прерогатива.

До чемпионата мира целый год. К этому времени, надеюсь, у нас еще будут яркие молодые исполнители, хотя не было Александра Кокорина, Артема Дзюбы, Олега Шатова… Не было тех футболистов, которые были лидерами нашей команды.

К сожалению, из-за серьезного повреждения отсутствовал и Роман Зобнин. Но о нем мы говорим как о футболисте твердого основного состава. А вот по Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на турнире, и вопросы, прежде всего, к ним самим», – сказал Титов

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.