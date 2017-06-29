Мостовой ставит на выход Мексики в финал Кубка конфедераций

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой признался, что хочет увидеть в финале Кубка конфедераций противостояние Чили и Мексики.

«Хочу, чтобы в финале была Мексика! Хотя для зрителей будет интереснее Германия: все-таки чемпион мира, много интересных молодых футболистов. А вот чилийцам, мне кажется, все равно. Вчера увидел уверенную команду, на протяжении матча владевшую инициативой. А в конце они вообще так поддавили португальцев, что тех выручили только штанги.

Фавориты ли они турнира? Нужно посмотреть, как будут действовать команды в другом полуфинале. Все-таки чилийцы потеряли много сил, играя с Португалией, которая не уступала им в физическом плане», – сказал Мостовой.

Второй полуфинальный матч Германия – Мексика состоится в четверг, 29 июня, в 21:00 по московскому времени. Победитель этой пары встретится в финале турнира со сборной Чили, обыгравшей Португалию.