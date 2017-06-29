Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Малафеев призвал верить в сборную России и болеть за нее

29 июня 2017, 09:19
7

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что стоит убавить критикам национальный команды свой пыл. Он уверен, что нельзя признавать только лишь две крайности – бурю восторга или волну негатива.

– Очень многие сейчас хотят отправить Акинфеева на пенсию…

– Через это проходят многие вратари. Убежден, что впереди у Игоря еще не один сезон, и он заставит умолкнуть критиков. Вспомните, что творилось в нашей стране после возвращения сборной с чемпионата мира 1962 года в Чили! Виновником поражения в четвертьфинале объявили Льва Яшина. Ему даже в «Динамо» играть не давали. Жизнь же повернулась так, что Льва Ивановича пригласили защищать ворота сборной мира на «Уэмбли», и до сих пор его считают лучшим вратарем в истории отечественного футбола. Все дилетантские разговоры надо бы заканчивать.

– А как вы относитесь к высказанному авторитетными экспертами с явным намеком на Станислава Черчесова суждению о том, что уровень понимания футбола голкипером недостаточен для того, чтобы добиваться успеха на уровне сборных?

– Можно ответить этим экспертам, что и они не могут судить о нюансах игры голкипера и его уровне понимания футбола. Что уж тогда говорить о Жозе Моуриньо, который вообще не играл на профессиональном уровне! Следуя логике наших экспертов, ему даже «Томь» доверить нельзя, а к нему выстраивается очередь владельцев ведущих европейских клубов. Конечно, у нас свобода слова, и каждый может высказать свою точку зрения, что-то прокомментировать и даже пообещать морду набить игрокам сборной за плохую, по их мнению, игру. Все будут цитировать и обсуждать. Только нужно помнить о том, что уже в ближайшее время эти высказывания могут вернуться бумерангом.

– Стоит ли драматизировать итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций?

– Наши болельщики признают только две крайности: бурю восторга или волну негатива. Пора бы задуматься, правильно ли это. Не стоит после двух поражений говорить о том, что Россия – не футбольная страна. Да, наша команда уступила сборным Португалии и Мексики, но это говорит лишь о том, что эти команды были готовы лучше. Нельзя упрекнуть российских футболистов в отсутствии самоотдачи или желания биться за страну. Не хватило опыта, мастерства, где-то – везения. Давайте верить в нашу сборную и болеть за нее.

Источник: «Спорт уик-энд»
Кубок конфедераций Россия Малафеев Вячеслав Акинфеев Игорь Яшин Лев
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Barsuk52
1498717582
это не легко
Ответить
hellkid
1498717591
а нам ничего и не остается, страна у нас одна. другой нет
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498718985
Уговорил, черт языкастый. С завтрашнего дня болею за наших. Верю в чапаевско-картошечную стратегическую мудрость Стаса, позиционную непогрешимость Кудряшова, безупречную технику Ерохина, безошибочные выходы Акинфеева, филигранные удары Смольникова, полную профнепригодность Денисова и Караваева, вторую молодость Габулова. Что-то болеть расхотелось.
Ответить
Stavropolets
1498721190
Как бы наша сборная не играла и не добивалась результатов, все равно болеем за нее
Ответить
kotmyshka
1498731150
Сборная! Верь в нас и болей за нас!
Ответить
Superviser77
1498732104
Веры уже нет, а болеть смысла нет, посредственность не может вызывать бурю положительных эмоций. Вера была в 90-х, а сейчас топчемся на месте и 63 место в рейтинге ФИФА (если оценивать уровень сборной по нему) показывает реальное место сборной. И уже будем радоваться за сборную при случайных победах над командами из первой 10-ки как радовались мальтийцы когда поимели украинцев в товарняке. Пора принять за должное провалы команды пока не будет выстроена стратегия развития футбола как в Германии и Испании хотя бы на 50%. Так что лет через 30 появится та сборная какой будут гордиться как сборной СССР 60-х годов. Так что ожидать успешного выступления сборной на ЧМ-2018 не стоит ждать... PS Мой прогноз: 2 ничьих и 1 поражение....
Ответить
Аид666
1498898909
после поражения 7-1 от Португалии, когда стоял он на воротах, че то не призывал верить в сборную...
Ответить
Главные новости
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
1
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
1
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
7
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+