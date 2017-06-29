Малафеев призвал верить в сборную России и болеть за нее

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что стоит убавить критикам национальный команды свой пыл. Он уверен, что нельзя признавать только лишь две крайности – бурю восторга или волну негатива.

– Очень многие сейчас хотят отправить Акинфеева на пенсию…

– Через это проходят многие вратари. Убежден, что впереди у Игоря еще не один сезон, и он заставит умолкнуть критиков. Вспомните, что творилось в нашей стране после возвращения сборной с чемпионата мира 1962 года в Чили! Виновником поражения в четвертьфинале объявили Льва Яшина. Ему даже в «Динамо» играть не давали. Жизнь же повернулась так, что Льва Ивановича пригласили защищать ворота сборной мира на «Уэмбли», и до сих пор его считают лучшим вратарем в истории отечественного футбола. Все дилетантские разговоры надо бы заканчивать.

– А как вы относитесь к высказанному авторитетными экспертами с явным намеком на Станислава Черчесова суждению о том, что уровень понимания футбола голкипером недостаточен для того, чтобы добиваться успеха на уровне сборных?

– Можно ответить этим экспертам, что и они не могут судить о нюансах игры голкипера и его уровне понимания футбола. Что уж тогда говорить о Жозе Моуриньо, который вообще не играл на профессиональном уровне! Следуя логике наших экспертов, ему даже «Томь» доверить нельзя, а к нему выстраивается очередь владельцев ведущих европейских клубов. Конечно, у нас свобода слова, и каждый может высказать свою точку зрения, что-то прокомментировать и даже пообещать морду набить игрокам сборной за плохую, по их мнению, игру. Все будут цитировать и обсуждать. Только нужно помнить о том, что уже в ближайшее время эти высказывания могут вернуться бумерангом.

– Стоит ли драматизировать итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций?

– Наши болельщики признают только две крайности: бурю восторга или волну негатива. Пора бы задуматься, правильно ли это. Не стоит после двух поражений говорить о том, что Россия – не футбольная страна. Да, наша команда уступила сборным Португалии и Мексики, но это говорит лишь о том, что эти команды были готовы лучше. Нельзя упрекнуть российских футболистов в отсутствии самоотдачи или желания биться за страну. Не хватило опыта, мастерства, где-то – везения. Давайте верить в нашу сборную и болеть за нее.