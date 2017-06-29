Пицци рекомендует побывать в Казани

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци порекомендовал всем посетить Казань, которая ему очень понравилась.

«В Казани нас очень тепло, радушно принимали. Я здесь был ранее, еще зимой. Этот город может быть очень холодным, со снегопадами.

Как бы то ни было, мне здесь очень нравится в любое время года. И я понимаю, что было бы лучше, если бы у нас было больше времени, чтобы ознакомиться с достопримечательностями.

Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город», – сказал Пицци.

Напомним, что в Казани чилийцы обыграли в полуфинале Кубка конфедераций сборную Португалии (0:0, по пенальти — 3:0).