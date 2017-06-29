Колосков: «Кубок конфедераций организован блестяще»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков доволен тем, как организован Кубок конфедераций. По его словам, на такой уровень нужно равняться и организаторам Премьер-лиги.

– Как вам уровень организации турнира?

– Не знаю, как в других городах России, но в Москве все организовано блестяще. В том числе – доставка людей на футбол. Есть, правда, одна проблема. Наши болельщики привыкли приезжать за 15 минут до начала игры, однако чтобы пройти все процедуры безопасности, надо приезжать минимум за час. Кстати, безопасность – на высшем уровне, нет ни одной дымовой шашки или петарды, ни одного некорректного баннера. Правоохранительные органы отнеслись к своим обязанностям так, как нужно. Люди приходят на футбол семьями с детьми. Так нужно сделать и на чемпионате России. Просто счастлив, что такое есть.

– В Москве и Казани на матче сборной России были едва не зафиксированы аншлаги. А вот в Питере на Португалию против Новой Зеландии пришло на 4000 человек больше, чем на первый матч с участием российской сборной против того же соперника…

– Все равно это радует. У нас средняя посещаемость РФПЛ – 12000, ФНЛ – 1500, а ПФЛ – 500 человек. Что касается Португалии, то есть русская поговорка: аппетит приходит во время еды.

– Не удивило то, что сборная Германии приехала чуть ли не вторым составом, однако вышла из группы с первого места?

– У нашей сборной нет второго состава, но мы и первым не вышли, а у немцев есть два. В отличие, скажем, от Португалии и Мексики. Не сказал бы, что второй состав сборной Германии доставляет удовольствие своей игрой – восхищаться там особенно нечем. Однако он в состоянии добиться результата. Но мне больше понравились португальцы, несмотря на их вылет в полуфинале.