Гамула: «Уход Полоза и Ерохина? Ничего страшного, в «Ростов» придут другие»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переходы из команды в «Зенит» полузащитников Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. По мнению специалиста, дончане смогут найти им замену.

«Зенит» сделал хорошее приобретение, это явно в плюс. Игроки сборной, российский паспорт. Сейчас у них строится новая команда, такие футболисты не помешают.

Ничего страшного, одни пришли, придут другие. Уверен, что команда будет хорошо играть. Не странно ли, что они были на контракте, а ушли в статусе свободных агентов? Не могу это комментировать, так как не знаю ситуации», – заявил Гамула.

Ерохин и Полоз подписали с «Зенитом» трехлетние контракты.