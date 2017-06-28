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Семенов: «Людей, которые играют за копейки, очень много»

28 июня 2017, 11:14
10

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов не согласен с тем мнением, что в футбол надо играть только за большие деньги. Он рассказал сколько получалось зарабатывать во второй лиге, а затем в ФНЛ.

– В саратовском «Соколе» в 2008-м я зарабатывал 11 800 рублей и иногда получал удовольствие от работы. Мне тогда было 19–20 лет. Ездили на матчи на автобусе, дорога иногда занимала больше 20 часов. Людей, которые играют за копейки, очень много. У меня друзья до сих пор там «пылят». И ничего, работают. Понятно, что всем хочется зарабатывать больше. Но что им остается? Не знаю, из-за любви к футболу ли они это делают, но все равно играют.

– Как вы выживали?

– За каждый матч нам еще платили премиальные около 10 тысяч рублей. Помню, «Сокол» победил в трех встречах подряд. В конце месяца получил дополнительно чуть больше 30 тысяч и чувствовал себя хозяином мира! В общем, мне хватало, как-то выживал.

– Не возникало желания бросить? Были сомнения, что вы хороший футболист?

– Никогда. Всегда верил в себя. К сожалению, мне не сразу давали шанс себя проявить. Когда бился во второй лиге, долго не замечали в ФНЛ. Перешел в первый дивизион и долго пробивался в Премьер-лигу. Очень боялся, что так и не получу возможности подняться выше. Сожалею, что потратил чуть больше времени, чем хотелось, для того чтобы пробиться в команду РФПЛ. Было бы идеально попасть в обойму лучших на пару лет раньше. Сейчас немного обидно. Время не вернуть. Смотрю на парней, которые уже в 19–20 лет пробиваются в основу и думаю: «Был бы я немного удачливее…»

– Как семья относилась к тому, что вы постоянно на сборах, а зарабатываете как обычный офисный сотрудник?

– Дочка родилась, когда я уже играл в «Тереке». А до этого мы были молоды и не особо беспокоились о деньгах. Жена всегда меня поддерживала, не «пилила» по поводу отсутствия сбережений. Спасибо ей за это. Без нее не достиг бы нынешних высот.

– В каком возрасте стали получать хорошие деньги?

– Когда подписал первый контракт с «Тереком». Но относительно Премьер-лиги выходил небольшой заработок. Мне тогда было 25 лет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (10)
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paracetamol
1498637879
В Амкаре его играть научили. Сначала чудил каждый матч. А как научили, сплавили в Анжи, кажись, за очень приличную сумму.
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Asbjorn
1498638866
Ну во первых,30к в месяц в 2008 совсем не маленькие деньги,во вторых,сейчас за ничего неделанье такие деньги мячепинатли получают,что страшно становится
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aurora5858
1498639992
хорошие ответы.
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insider_retro
1498640376
Очень адекватные мысли... Жизненно, без понтов... Классно, что вышел на новый рубеж, теперь надо классно выстрелить... Ничего не давалось легко, всё трудом... Удачи!!!!....
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multiscan
1498640628
Так за копейки и играют люди, а наша сбродная изображает игру за большое бабло.
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