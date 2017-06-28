Семенов: «Ситуация с составом сборной мне не понятна»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов признался, что до сих пор не знает причин, по которым его не включили в состав сборной России на Кубок конфедераций. При этом он уверен, что любое решение тренера стоит уважать, а не оспаривать.

– Понимаете, почему вас отцепили от сборной перед турниром?

– Во-первых, хочу сказать, что рад быть частью национальной команды, и время, проведенное в ней, не считаю потерянным. А решение тренера нужно уважать. Мне ничего не объяснили, к сожалению. Поблагодарили за работу и сказали, что не рассчитывают на меня на турнире.

– Но догадываетесь, почему именно вы поехали домой?

– Я не принимал участие в двухсторонках на сборе, не играл в контрольных встречах. Возможно, тренер изначально на меня не рассчитывал на Кубке конфедераций и взял для подстраховки. Но мне бы так думать не хотелось, иначе зачем вообще вызывать? Я тогда, скорее всего, не попал бы в расширенный список. Может, физические кондиции не устроили? Хотя вроде бегал наравне со всеми. А может, пульс был завышен? Ситуация мне непонятна. Не готов ответить на ваш вопрос, потому что не знаю ответа.