Клозе: «Опыт работы с Левом для меня на вес золота»

Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе признался, что очень ценит работу с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом.

«Могу сказать, что Лев очень скрупулезен в работе. Он готов разбираться в каждой детали. Так что опыт работы с ним для меня на вес золота.

При этом, несмотря на все успехи, Лев никогда не позволяет себе расслабляться, пытаясь постоянно совершенствоваться в работе. Он всегда готов прибавлять. Складывается такое впечатление, что Лев никогда не устает», – сказал Клозе.

Напомним, что Клозе сейчас входит в тренерский штаб сборной Германии.