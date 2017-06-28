Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаврилов: «Кокорин вернется в сборную. Выбора нападающих сейчас нет»

Гаврилов: «Кокорин вернется в сборную. Выбора нападающих сейчас нет»

28 июня 2017, 07:08
16

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов отказался комментировать конфликт, который в последнее время возник между форвардом Артемом Дзюбой и тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он уверен, что подобные споры должны решаться внутри команды.

– Как вам со стороны видится конфликт Дзюбы и Черчесова?

– Ой, я не хочу лезть в эти дела! Не буду вмешиваться в отношения тренер – игрок. Не моя сфера. Сами разберутся. Но мне кажется, им делить-то особо нечего. Если ты футболист, должен слушать и выполнять требования тренера, с которого спрос за результат.

– Верите, что Кокорин еще вернется в сборную?

– Не думаю, что тренерский штаб окончательно вычеркнул его из своего списка.

– Почему?

– Сейчас не то время. Это раньше выбор форвардов был большой. А теперь особо не разгуляешься. Если Кокорин будет нормально относиться к делу, то может вернуться в национальную команду. Его же не просто так неоднократно вызывали. Как и на Акинфееве, не ставьте на нем крест, он еще не старый. Здоровье позволяет выступать и в «Зените», и в сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Зенит
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Banj
1498623981
Автор ты пьян? В каком Зените Акинфеев???
Ответить
порт
1498628887
Просто Черчес. злопамятный, и ведёт себя не совсем профессионально. Вот повздорил однажды с Денисовым, и перестал вызывать его в сборную, а Денисов лучший опорник у нас на данный момент, но личные обиды важнее. Так же будет и с Дзюбой.
Ответить
ЮЗИК
1498630678
Плохая идея
Ответить
tank219
1498631349
Что-то мне подсказывает, что Кокорин нормально относиться к делу просто не может. Не балуется, не прикидывается, а не может.
Ответить
Диктор
1498632928
А я думаю этим двум деревянным диби.лам вход в сборную закрыт .И это будет верное решение.
Ответить
paracetamol
1498635226
В сборной нет креатива, разрушены все клубные связки. А этот дуб еще конфликтует с игроками!
Ответить
insider_retro
1498637752
Не согласен... Выбор есть... У нас только в премьер-лиге 16 команд, в каждой 2-3 нападающих.... Надо только покопаться, определиться с методикой отбора... А не так - нравится, не нравится....
Ответить
Red narva
1498638605
Нефартовый он!Это,как приговор.
Ответить
Garrincha58
1498638762
Локо подсуетится и Ари будет в сборной(у нас же лимит)
Ответить
sold93
1498687163
это какую надо иметь сбродную, чтобы вызывать Коко за неимением кого получше?
Ответить
Главные новости
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
2
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+