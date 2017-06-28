Гаврилов: «Кокорин вернется в сборную. Выбора нападающих сейчас нет»

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов отказался комментировать конфликт, который в последнее время возник между форвардом Артемом Дзюбой и тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он уверен, что подобные споры должны решаться внутри команды.

– Как вам со стороны видится конфликт Дзюбы и Черчесова?

– Ой, я не хочу лезть в эти дела! Не буду вмешиваться в отношения тренер – игрок. Не моя сфера. Сами разберутся. Но мне кажется, им делить-то особо нечего. Если ты футболист, должен слушать и выполнять требования тренера, с которого спрос за результат.

– Верите, что Кокорин еще вернется в сборную?

– Не думаю, что тренерский штаб окончательно вычеркнул его из своего списка.

– Почему?

– Сейчас не то время. Это раньше выбор форвардов был большой. А теперь особо не разгуляешься. Если Кокорин будет нормально относиться к делу, то может вернуться в национальную команду. Его же не просто так неоднократно вызывали. Как и на Акинфееве, не ставьте на нем крест, он еще не старый. Здоровье позволяет выступать и в «Зените», и в сборной.