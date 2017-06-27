Сейду Думбия может перебраться в «Жирону»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия все ближе к уходу из клуба, несмотря на то, что его контракт рассчитан до июня 2019 года. Ивуариец не вписывается в планы «волков» и после сорвавшегося перехода в лиссабонский «Спортинг» может продолжить карьеру в «Жироне», которая в сезоне-2017/18 впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Минувший сезон форвард, выступавший ранее за ЦСКА, провел в аренде в «Базеле», приняв участие в 34-х матчах, забив 21 мяч и сделав две голевые передачи.

Вчера появилась информация, что «Жирону» могут приобрести владельцы «Манчестер Сити».