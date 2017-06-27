Газизов: «Обляков перейдет в «Зенит»? Не хотел бы это комментировать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать ситуацию с возможным уходом полузащитника Ивана Облякова в «Зенит».

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин провел за уфимский клуб в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

– Правда, что «Зенит» проявляет предметный интерес к Облякову?

– Я не хотел бы это комментировать. Обляков – очень перспективный футболист, который прогрессирует. Мы все надеемся, что через какое-то время он станет основным игроком сборной. А сейчас нужно меньше о нем говорить. Все-таки медные трубы – сложный этап. Иван – очень старательный парень.