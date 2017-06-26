Агент Миланова сообщил, что игрок не намерен покидать ЦСКА ради «Халла»

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заявил, что 25-летний игрок не намерен покидать красно-синих, поскольку счастлив в армейском клубе.

Сегодня появилась информация, что болгарина хочет видеть в своем составе «Халл», который возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Также сообщалось об интересе «тигров» к защитникам Георгию Щенникову и Кириллу Набабкину, хавбеку Александру Головину и экс-нападающему армейцев Ахмеду Мусе, выступающему ныне за «Лестер».

«Никто из «Халла» к нам не обращался. Георгий туда не перейдет, он хочет закрепиться в стартовом составе ЦСКА. Никаких других предложений нет, он спокойно работает и счастлив в составе армейцев», – сказал Димитров.

В минувшем сезоне Миланов провел 26 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.