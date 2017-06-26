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    Агент Миланова сообщил, что игрок не намерен покидать ЦСКА ради «Халла»

    Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заявил, что 25-летний игрок не намерен покидать красно-синих, поскольку счастлив в армейском клубе.

    Сегодня появилась информация, что болгарина хочет видеть в своем составе «Халл», который возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Также сообщалось об интересе «тигров» к защитникам Георгию Щенникову и Кириллу Набабкину, хавбеку Александру Головину и экс-нападающему армейцев Ахмеду Мусе, выступающему ныне за «Лестер».

    «Никто из «Халла» к нам не обращался. Георгий туда не перейдет, он хочет закрепиться в стартовом составе ЦСКА. Никаких других предложений нет, он спокойно работает и счастлив в составе армейцев», – сказал Димитров.

    В минувшем сезоне Миланов провел 26 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 18:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 июня 2017, 11:22

      Голове не стоит ехать, а остальным можно,хотя миланов прибавляет и гончаренко полюбому его будет выпускать,если по серьёзней предложение было бы.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 27 июня 2017, 03:39

      Правильно

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 19:16

      В Халле играть надо, а в конюшне можно и вздремнуть в рабочее время.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > paracetamol 26 июня 2017, 19:58

      в конюшне же они себя богами чувствуют знаю что гинер занесет кому надо

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