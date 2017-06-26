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  • Агент Миланова сообщил, что игрок не намерен покидать ЦСКА ради «Халла»

Агент Миланова сообщил, что игрок не намерен покидать ЦСКА ради «Халла»

26 июня 2017, 18:12
4

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заявил, что 25-летний игрок не намерен покидать красно-синих, поскольку счастлив в армейском клубе.

Сегодня появилась информация, что болгарина хочет видеть в своем составе «Халл», который возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Также сообщалось об интересе «тигров» к защитникам Георгию Щенникову и Кириллу Набабкину, хавбеку Александру Головину и экс-нападающему армейцев Ахмеду Мусе, выступающему ныне за «Лестер».

«Никто из «Халла» к нам не обращался. Георгий туда не перейдет, он хочет закрепиться в стартовом составе ЦСКА. Никаких других предложений нет, он спокойно работает и счастлив в составе армейцев», – сказал Димитров.

В минувшем сезоне Миланов провел 26 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Халл Сити Миланов Георгий
Комментарии (4)
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paracetamol
1498493792
В Халле играть надо, а в конюшне можно и вздремнуть в рабочее время.
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directorpg
1498523944
Правильно
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sour12
1498638137
Голове не стоит ехать, а остальным можно,хотя миланов прибавляет и гончаренко полюбому его будет выпускать,если по серьёзней предложение было бы.
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